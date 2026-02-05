Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Triple Suicide Case Father Said Three Sister Hated being Called indian
इंडियन कहलाने पर गुस्सा आता था; गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड कांड पर पिता का एक और खुलासा

इंडियन कहलाने पर गुस्सा आता था; गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड कांड पर पिता का एक और खुलासा

संक्षेप:

संक्षेप:

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तीन सगी बहनों की आत्महत्या के मामले में अब उनके पिता चेतन कुमार का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। वित्तीय तनाव की खबरों को खारिज करते हुए पिता ने दावा किया कि उनकी बेटियों की मौत की असली वजह कोरियाई संस्कृति (K-Pop) के प्रति उनका पागलपन था।

Feb 05, 2026 07:25 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तीन सगी बहनों की आत्महत्या के मामले में अब उनके पिता चेतन कुमार का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। वित्तीय तनाव की खबरों को खारिज करते हुए पिता ने दावा किया कि उनकी बेटियों की मौत की असली वजह कोरियाई संस्कृति (K-Pop) के प्रति उनका पागलपन था। वह अपनी भारतीय पहचान से इस कदर नफरत करने लगी थीं कि उन्हें इंडियन कहलाने पर गुस्सा आता था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिता ने बताया कि2 पिछले दो-तीन महीनों से घर में तनाव का मुख्य कारण बेटियों की दक्षिण कोरिया जाने की जिद थी। वे वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थीं। चेतन ने बताया, जब मैंने उनसे कहा कि हम भारतीय हैं, तो वे भड़क जाती थीं और खाना तक छोड़ देती थीं। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें कोरिया नहीं भेजा गया, तो वे मर जाएंगी। घटना वाली रात भी शाम 7 बजे इसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद पिता ने उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे। आधी रात को फोन वापस लिए जाने के बाद लड़कियों ने खुद को पूजा घर में बंद कर लिया और फिर यह खौफनाक कदम उठाया।

कर्ज और स्कूल छुड़ाने के आरोपों पर सफाई

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि पेशे से स्टॉक ट्रेडर चेतन पर करीब 2 करोड़ रुपये का कर्ज है और इसी वजह से दो साल पहले उन्होंने बेटियों को स्कूल से निकाल लिया था। इन आरोपों पर सफाई देते हुए चेतन ने कहा कि उन्हें केवल 20-30 लाख रुपये का घाटा हुआ था, जिसे बच्चों की आत्महत्या से जोड़ना गलत है। उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक तंगी इतनी बड़ी नहीं थी कि बच्चे जान दे दें। असली वजह उनका मोबाइल और कोरियन कल्चर के प्रति उनकी लत थी।

दीवार पर लिखा दर्द और आखिरी सुसाइड नोट

जांच के दौरान पुलिस को कमरे की दीवार पर लिखा मिला, मेरी जिंदगी बहुत-बहुत अकेली है (My life is very, very alone)। वहीं, सुसाइड नोट में बहनों ने अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा, "आई एम रियली सॉरी पापा और उन्हें एक डायरी पढ़ने को कहा जिसमें उनके सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। पुलिस का मानना है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए कोरियाई सिनेमा, संगीत और गेम्स के प्रति बढ़ती लत ने बच्चियों को मानसिक रूप से इतना प्रभावित कर दिया था कि परिवार की पाबंदियां उन्हें नागवार गुजरीं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Ghaziabad News Ghaziabad
