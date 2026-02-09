Hindustan Hindi News
2018 की मौत और तीन पत्नियां; पिता के बदलते बयानों ने उलझाई फरीदाबाद सुसाइड कांड की गुत्थी

गाजियाबाद की सोसायटी में तीन बहनों की आत्महत्या का मामला अब केवल गेमिंग की लत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे एक पारिवारिक संकट परतें खुल रही हैं।

Feb 09, 2026 08:36 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गाजियाबाद की सोसायटी में तीन बहनों की आत्महत्या का मामला अब केवल गेमिंग की लत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे एक पारिवारिक संकट परतें खुल रही हैं। तीनों नाबालिग बहनों ने पिछले बुधवार को नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। शुरुआती जांच में पिता चेतन कुमार ने दावा किया था कि मोबाइल फोन छीनने और कोरियन गेम्स और के-पॉप (K-Pop) के प्रति उनकी लत के कारण लड़कियों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। इसी के साथ उन्होंने अपनी शादियों को बच्चों को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई जिसमें पुलिस को गड़बड़ी मिली है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों से पता चला है कि चेतन ने दावा किया कि उसकी पहली पत्नी के गर्भधारण न कर पाने के कारण उसे दूसरी शादी करनी पड़ी, लेकिन उसके बच्चों की उम्र कुछ और ही संकेत देती है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, चेतन अपने बयान बदलते रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में टीना से अपनी शादी छिपाने की कोशिश की। चेतन कुमार, उनकी तीन पत्नियां - सुजाता, हिना और टीना - और उनके पांच बच्चे गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन बेडरूम वाले फ्लैट के एक ही कमरे में सोते थे। जांच में सामने आया है उनकी पहली पत्नी सुजाता से एक बेटी और एक मानसिक रूप से विकलांग बेटा था।

पुलिस को दिए कुमार के बयान के अनुसार, उन्होंने सुजाता से 2010 में, उनकी बहन हिना से 2013 में और इस्लाम से हिंदू धर्म में आई टीना से 2023 में शादी की। हालांकि, हिना से शादी करने के बारे में कुमार की बताई गई टाइमलाइन और कारण मेल नहीं खाते, क्योंकि सुजाता की बेटी की मौत के समय उसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि 2 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा चेतन अपने तीन पत्नियों और पांच बच्चों के साथ एक ही कमरे में रहने को मजबूर था। आर्थिक तंगी का आलम यह था कि उसने अपनी बेटियों के मोबाइल फोन तक बिजली का बिल भरने के लिए बेच दिए थे और उन्हें स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। इसके अलावा, 2018 में सुजाता और हिना की बहन की इसी तरह बालकनी से गिरकर हुई मौत ने मामले को और रहस्यमयी बना दिया है। पुलिस ने लड़कियों के पास से 30 पन्नों की एक डायरी बरामद की है, जिसमें के-पॉप और कोरियन ड्रामा से दूर किए जाने पर उनकी हताशा का जिक्र है। फिलहाल पुलिस मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और पिता के बदलते बयानों के आधार पर इस "ट्रिपल सुसाइड" के पीछे के असली सच की तलाश कर रही है।

