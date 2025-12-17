अच्छी खबर! 307 करोड़ से चमकेंगी गाजियाबाद की सड़कें, 15 महीने में हो जाएंगी तैयार

सभी सड़कें 15 माह में मॉडल के रूप में तैयार हो जाएंगी। सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों को इस तरह तैयार किया जा रहा। इन सड़कों के बनने के बाद खुदाई नहीं की जाएगी, क्योंकि सड़कों के साइड में पहले से ही सीवर, पेयजल, विद्युत लाइन शिफ्ट की जाएगी। अतिरिक्त डक्ट भी तार और किसी अन्य लाइन के लिए बनाई जा रही है।

दूसरे चरण में इंदिरापुरम में काला पत्थर रोड, काला पत्थर रोड से सुशीला नैय्यर रोड होते हुए कैप्टन मनोज पांडेय मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग से होते हुए कैप्टन मनोज पांडेय मार्ग, सुशीला नैय्यर मार्ग से शिप्रा मॉल, काला पत्थर मार्ग तक, वैशाली सेक्टर 4, 5 में धर्मा मार्ग, हर्षवर्द्धन मार्ग से जुड़ा रोड और डाबर तिराहा से चौधरी चरण सिंह मार्ग का चयन हुआ था। इंदिरापुरम में काला पत्थर रोड पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और महापौर सुनीता दयाल ने मंगलवार को शिलान्यास किया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि 15 माह में इस योजना का काम पूरा किया जाएगा। नगर निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि सभी मार्ग चार लेन के होंगे और सड़क से ऊंचा पैदल पार पथ रहेगा, जिस पर वाहन नहीं जा सकेंगे।