ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ध्यान दें! अब CCTV रखेगा गाजियाबाद के यातायात पर नजर

गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने मंगलवार को निगम मुख्यालय में पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस, वन विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर आयुक्त ने दावा किया अक्तूबर से शहर का यातायात सीसीटीवी की निगरानी से चलेगा।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के चल रहे कार्यों की प्रगति जानी। साथ ही कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त ने जहां कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहां की स्थिति जानी। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की परियोजना पर काम चल रहा है।