ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ध्यान दें! अब CCTV रखेगा गाजियाबाद के यातायात पर नजर

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के चल रहे कार्यों की प्रगति जानी। साथ ही कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त ने जहां कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहां की स्थिति जानी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 10 Sep 2025 09:51 AM
गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने मंगलवार को निगम मुख्यालय में पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस, वन विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर आयुक्त ने दावा किया अक्तूबर से शहर का यातायात सीसीटीवी की निगरानी से चलेगा।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के चल रहे कार्यों की प्रगति जानी। साथ ही कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त ने जहां कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहां की स्थिति जानी। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की परियोजना पर काम चल रहा है।

इस सिस्टम से पूरी जानकारी पुलिस के पास रहेगी। शहर में लगाए जा रहे 850 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से यातायात के नियम तोड़ने वालों वाहनों पर नजर रहेगी। उनका चालान किया जाएगा।