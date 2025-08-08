Ghaziabad Traffic police will be deployed at these 20 intersections even at night गाजियाबाद के इन 20 चौराहों पर रात में भी तैनात रहेगी ट्रैफिक पुलिस, 216 चेकिंग पॉइंट बनाए, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Traffic police will be deployed at these 20 intersections even at night

गाजियाबाद के इन 20 चौराहों पर रात में भी तैनात रहेगी ट्रैफिक पुलिस, 216 चेकिंग पॉइंट बनाए

गाजियाबाद कमिश्नरेट की यातायात व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में अधिकारियों का प्रयास जारी है। ड्यूटी पॉइंट बढ़ाने के बाद शहर में ऐसे 20 चौराहे तथा अतिव्यस्त स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां वाहनों का दबाव रहने के चलते रात में भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:13 PM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद के इन 20 चौराहों पर रात में भी तैनात रहेगी ट्रैफिक पुलिस, 216 चेकिंग पॉइंट बनाए

गाजियाबाद कमिश्नरेट की यातायात व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में अधिकारियों का प्रयास जारी है। ड्यूटी पॉइंट बढ़ाने के बाद शहर में ऐसे 20 चौराहे तथा अतिव्यस्त स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां वाहनों का दबाव रहने के चलते रात में भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे।

एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए कमिश्नरेट में एक एसीपी की जगह तीन-तीन एसीपी ट्रैफिक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा छह ट्रैफिक इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ाकर नौ, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ाकर 86 से 135 की गई तथा चेकिंग पॉइंट 181 से बढ़ाकर 216 किए गए। इसी क्रम में 20 ऐसे तिराहे, चौराहे तथा अतिव्यस्त स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस रात में 2 बजे तक यातायात प्रबंधन संभालेगी। इन स्थानों पर जरूरत के हिसाब से एक टीएसआई और एक से दो हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल तैनात होंगे। कुल मिलाकर इन 20 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के 18 टीएसआई, 21 कॉन्स्टेबल तथा 23 हेड कॉन्स्टेबल रात में ड्यूटी देंगे।

नशा करने वालों पर शिकंजा कसेगा : एडिशनल सीपी ने बताया की वीकेंड पर शनिवार और रविवार के दिन लोग रेस्तरां, होटल, पब आदि में पार्टी करते हैं और वहां नशा करने के बाद गाड़ी लेकर निकलते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए वीकेंड पर रेस्तरां, होटल और पब आदि के बाहर पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से जांच करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के चालान काटने के साथ-साथ पुलिस ऐक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वीकेंड के अलावा भी बीच-बीच में पुलिस होटल, रेस्तरां और पब के बाहर चेकिंग करेगी।

इन प्रमुख स्थानों को चिह्नित किया गया

डासना अंडरपास, डीएमई इंट्री पॉइंट डासना, हापुड़ रोड स्थित संतोष मैक्सवेल हॉस्पिटल, हापुड़ चुंगी, अजनारा राजनगर एक्सटेंशन, आत्माराम स्टील टी-पॉइंट, पुराना बस अड्डा, चौधरी मोड़, साजन मोड़, हापुड़ तिराहा, मेरठ तिराहा, लालकुआं, विजयनगर टी-पॉइंट, मोहन नगर चौराहा, भौपुरा से पसोंडा, सूर्यनगर टी-पॉइंट, आनंद विहार (महाराजपुर बॉर्डर), यूपी गेट, जयपुरिया मॉल (हेबिटेट सेंटर) और सेक्टर-62 मॉडल टाउन शामिल हैं।

एलिवेटेड रोड पर तीन जगह बैरियर लगाए

एडिशनल सीपी ने बताया कि एलिवेटेड रोड पर रात के वक्त स्टंटबाजी तथा वाहन चालकों द्वारा रील बनाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन पर अंकुश लगाने के लिए एलिवेटेड रोड के एंट्री और एग्जिट गेट तथा बीच में कुल 18 बैरियर लगाए गए हैं। पुलिस रात में इन तीनों पॉइंट्स पर तैनात होकर संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच करेगी। सप्ताह में तीन से चार दिन औचक चेकिंग कराई जाएगी।