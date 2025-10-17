Hindustan Hindi News
ghaziabad traffic advisory heavy commercial vehicles banned for six days
गाजियाबाद में कल से सुबह 8 से रात 10 तक भारी व्यवसायिक वाहनों पर रोक, कब तक पाबंदियां?

संक्षेप: गाजियाबाद में भारी व्यवसायिक वाहन कल यानी 18 अक्टूबर से विभिन्न मार्गों पर प्रतिबंधित रहेंगे। भारी वाहनों का डायवर्जन सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक लागू रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Fri, 17 Oct 2025 11:14 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में भारी व्यवसायिक वाहनों के लिए पाबंदिया लागू की गई हैं। भारी व्यवसायिक वाहन 18 से 13 अक्तूबर तक शहर में विभिन्न मार्गों पर प्रतिबंधित रहेंगे। भारी वाहनों का डायवर्जन सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक लागू रहेगा। धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस ने यह डायवर्जन लागू किया है।

18 से 23 अक्तूबर तक पाबंदियां

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि 18 से 23 अक्तूबर तक भारी व्यवसायिक वाहनों का लालकुआं से शहर की ओर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साजन मोड़ औद्योगिक क्षेत्र से लालकुआं की ओर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह सभी वाहन आत्माराम स्टील तिराहा से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे।

अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

एनएच-नौ से हापुड़ एवं दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों का गाजियाबाद शहर अथवा बुलंदशहर की ओर उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस द्वारा उपरोक्त त्योहारों के दौरान बाजार क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, डायवर्जन व्यवस्था तथा वाहन पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

चालकों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से अपील

इससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यातायात पुलिस की तरफ से वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों एवं आमजन से अपील की गई है कि यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें तथा वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।

ट्रैफिक पुलिस ने 203 वाहनों के चालान काटे

त्योहारों के मद्देनजर एसीपी ट्रैफिक ने फोर्स के साथ घंटाघर, रमतेराम रोड, आंबेडकर रोड समेत अन्य बाजारों में पैदल गश्त किया। इस दौरान यातायात बाधित कर रहे ठेली, रेहडी आदि को सडक़ से हटाया गया। इतना ही नहीं सड़क पर आड़े-तिरछे खड़े 203 वाहनों का चालान किया गया।

Ghaziabad
