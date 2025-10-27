Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad traffic advisory for chhath 27 and 28 October route diversion jam news all details
छठ के चलते गाजियाबाद में बदले वाहनों के रास्ते, निकलने से पहले पढ़ लीजिए दिशानिर्देश

Mon, 27 Oct 2025 09:21 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में छठ पर्व के चलते शहर में 27 अक्तूबर और 28 अक्तूबर को वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा। 27 अक्तूबर को दोपहर दो बजे से पूजा की समाप्ति तक और 28 अक्तूबर को सुबह तीन बजे से पर्व समाप्ति तक डायवर्जन रहेगा।

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसने ने बताया कि हिंडन छठ घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहेगी। हिंडन घाट के पास आने-जाने वाली सड़कों पर यातायात बदलाव किया जाएगा। कटों पर पुलिस तैनात रहेगी। विपरीत दिशा में चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कुछ मार्गों पर भारी वाहनों को रोका जाएगा। डीसीपी ने लोगों से अपील की है कि वह असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। असुविधा होने पर यातायात पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9643322904 पर संपर्क करें।

हल्के,मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन

नई लिंक रोड,डीपीएस सिद्धार्थ विहार,नया बस अड्डा और मेरठ तिराहा से हिंडन पुल की ओर सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मोहननगर की ओर से हिंडन पुल की तरफ व्यावसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह वाहन मोहननगर से लिंक रोड होते हुए यूपी गेट से एनएच--नौ का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जाएंगे। कनावनी की ओर से हिंडन पुल की तरफ सभी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

मेरठ की ओर से मोहननगर व सीमापुरी की तरफ जाने वाले व्यावसायिक वाहन एलटी चौराहे से हापुड़ चुंगी,डायमंड फ्लाईओवर होते हुए एनएच-नौ का प्रयोग करेंगे। एलटी चौराहे से राजनगर एक्सटेंशन की ओर व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भोपुरा तिराहा से आने वाले व्यावसायिक वाहन हिंदव एयरफोर्स गोलचक्कर से नागद्वार,करहेड़ा की ओर नहीं जा सकेंगे। यह वाहन मोहन नगर से यू-टर्न लेकर लिंक रोड से डाबर होते हुए यूपी गेट तक जाएंगे। हापुड़ चुंगी से राजनगर एक्सटेंशन की ओर भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

निजी चार पहिया वाहन के लिए भी रूट डायवर्जन

➤नई लिंक रोड, डीपीएस सिद्धार्थ विहार, नया बस अड्डा और मेरठ तिराहा से हिंडन पुल की ओर सभी प्रकार के निजी वाहन का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन नई लिंक रोड से जल निगम टी-प्वाइंट होकर एनएच-नौ का प्रयोग कर सकेंगे।

➤मोहन नगर की ओर से हिंडन पुल की ओर सभी प्रकार के निजी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह वाहन करहेड़ा से नागद्वार होकर राजनगर एक्सटेंशन होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे।

➤कनावनी की ओर से हिंडन पुल की ओर निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह वाहन वसुंधरा होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।

Ncr News Ghaziabad
