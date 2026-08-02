दिल्ली-मेरठ मार्ग पर नहीं चलेंगी बसें, इन जगहों से एंट्री बैन; क्या डायवर्जन रूट?
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक, दिल्ली-मेरठ रोड और गाजियाबाद के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कांवड़ यात्रा को लेकर बसों का डायवर्जन लागू हो गया। दिल्ली-मेरठ रोड और शहर के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी बसों को एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भेजा जा रहा है। शहर में दिल्ली-मेरठ रोड और जीटी रोड मुख्य कांवड़ मार्ग हैं। इन पर शिव भक्तों की आवाजाही कुछ हद तक शुरू हो गई है। भारी वाहनों के लिए यातायात पुलिस पहले ही डायवर्जन प्लान लागू कर चुकी थी।
NH-9, DME और दिल्ली के मार्गों से दौड़ेंगी बसें
शुक्रवार को बसों का डायवर्जन भी प्रभावी हो गया। इस कारण किसी भी जगह से शहर के अंदर बस का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। अब बसों का परिचालन शहर के बाहरी हिस्से यानी एनएच-9, डीएमई और दिल्ली के मार्गों से होगा। बसें इन मार्गों से होकर गंतव्य तक जाएंगी।
सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन से एंट्री नहीं
सभी प्रकार की बसें सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन से शहर में प्रवेश नहीं करेगी। इन्हें दिलशाद गार्डन, दिल्ली-गाजीपुर मंडी, यूपी गेट से एनएच-9 होते हुए आगे भेजा जाएगा। ये बसें डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, हापुड़ से गंगा एक्सप्रेसवे और अक्षरधाम से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य तक जा सकेंगी।
- सभी प्रकार की बसें सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन से शहर में प्रवेश नहीं करेगी। इन्हें दिलशाद गार्डन, दिल्ली-गाजीपुर मंडी, यूपी गेट से एनएच-9 होते हुए भेजा जाएगा।
- बुलंदशहर से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सभी बसें लाल कुआं से शहर में अंदर नहीं आएंगीं। इन्हें यहीं से चलाया जाएगा।
- आनंद विहार, कौशांबी डिपो से शहर की ओर कोई भी बस नहीं आएगी। ये भी गाजीपुर मंडी, एनएच— और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से होते हुए होकर गंतव्य को जाएंगी।
- कांवड़ यात्रा को लेकर बसों का डायवर्जन लागू हो गया। दिल्ली-मेरठ रोड और शहर के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
तय करनी होगी अधिक दूरी
कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए लागू डायवर्जन के कारण बसों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। इसीलिए बसों का किराया भी 58 रुपये तक बढ़ गया है। कश्मीरी गेट से हरिद्वार तक 231 किलोमीटर की दूरी के लिए रोडवेज की बस 386 रुपये का किराया लगता है, जो अब 444 रुपये हो गया है। इसका कारण है कि डायवर्जन के चलते बस को अब 294 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। इसी तरह बाकी जगहों के यात्रियों को भी अधिक किराया देना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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