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दिल्ली-मेरठ मार्ग पर नहीं चलेंगी बसें, इन जगहों से एंट्री बैन; क्या डायवर्जन रूट?

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक, दिल्ली-मेरठ रोड और गाजियाबाद के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ghaziabad traffic advisory
कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली-मेरठ रोड और शहर के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कांवड़ यात्रा को लेकर बसों का डायवर्जन लागू हो गया। दिल्ली-मेरठ रोड और शहर के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी बसों को एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भेजा जा रहा है। शहर में दिल्ली-मेरठ रोड और जीटी रोड मुख्य कांवड़ मार्ग हैं। इन पर शिव भक्तों की आवाजाही कुछ हद तक शुरू हो गई है। भारी वाहनों के लिए यातायात पुलिस पहले ही डायवर्जन प्लान लागू कर चुकी थी।

NH-9, DME और दिल्ली के मार्गों से दौड़ेंगी बसें

शुक्रवार को बसों का डायवर्जन भी प्रभावी हो गया। इस कारण किसी भी जगह से शहर के अंदर बस का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। अब बसों का परिचालन शहर के बाहरी हिस्से यानी एनएच-9, डीएमई और दिल्ली के मार्गों से होगा। बसें इन मार्गों से होकर गंतव्य तक जाएंगी।

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सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन से एंट्री नहीं

सभी प्रकार की बसें सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन से शहर में प्रवेश नहीं करेगी। इन्हें दिलशाद गार्डन, दिल्ली-गाजीपुर मंडी, यूपी गेट से एनएच-9 होते हुए आगे भेजा जाएगा। ये बसें डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, हापुड़ से गंगा एक्सप्रेसवे और अक्षरधाम से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य तक जा सकेंगी।

  • सभी प्रकार की बसें सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन से शहर में प्रवेश नहीं करेगी। इन्हें दिलशाद गार्डन, दिल्ली-गाजीपुर मंडी, यूपी गेट से एनएच-9 होते हुए भेजा जाएगा।
  • बुलंदशहर से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सभी बसें लाल कुआं से शहर में अंदर नहीं आएंगीं। इन्हें यहीं से चलाया जाएगा।
  • आनंद विहार, कौशांबी डिपो से शहर की ओर कोई भी बस नहीं आएगी। ये भी गाजीपुर मंडी, एनएच— और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से होते हुए होकर गंतव्य को जाएंगी।
  • कांवड़ यात्रा को लेकर बसों का डायवर्जन लागू हो गया। दिल्ली-मेरठ रोड और शहर के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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तय करनी होगी अधिक दूरी

कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए लागू डायवर्जन के कारण बसों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। इसीलिए बसों का किराया भी 58 रुपये तक बढ़ गया है। कश्मीरी गेट से हरिद्वार तक 231 किलोमीटर की दूरी के लिए रोडवेज की बस 386 रुपये का किराया लगता है, जो अब 444 रुपये हो गया है। इसका कारण है कि डायवर्जन के चलते बस को अब 294 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। इसी तरह बाकी जगहों के यात्रियों को भी अधिक किराया देना पड़ रहा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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