गाजियाबाद में खुदकुशी करने वाली बच्चियों के पिता की 3 शादियां, तीनों सगी बहनें
गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या के बाद हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दावा है कि बच्चियां कोरियन गेम्स और ऑनलाइन कॉटेंट की लत का शिकार हो गईं थीं। बच्चियों के पिता ने तीन शादियां की हैं।
गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या के बाद हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दावा है कि बच्चियां कोरियन गेम्स और ऑनलाइन कॉटेंट की लत का शिकार हो गईं थीं और इनसे दूर किए जाने की वजह से उन्होंने 9वें मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से कूदकर जान दे दी। यह भी सामने आया है कि कर्ज के बोझ में दबे बच्चियों के पिता ने बिजली का बिल चुकाने के लिए उनके दो मोबाइल फोन को बेच दिया था।
गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके में स्थित भारत सिटी सोसायटी में रहने वाले परिवार के साथ बुधवार तड़के करीब 2 बजे यह अनहोनी हुई। बच्चियों के पिता चेतन कुमार पर 2 करोड़ रुपये का कर्ज था और बहुत मुश्किल से परिवार का खर्च चला पा रहे थे। जांच में पता चला है कि लड़कियां कोरियन कल्चर से बहुत अधिक प्रभावित थीं और कोरियन गेम्स, म्यूजिक बहुत पसंद करती थीं। उन्हें कोरिया और वहां के लोगों से इतना अधिक लगाव था कि पिता को वहां ले जाने को कहती थीं।
कोरियन गेम्स और दोस्तों से दूरी की वजह से परेशान थीं लड़कियां
पुलिस के मुताबिक उस रात लड़कियां कूदने से पहले पूजा घर में अपने साथ मां का मोबाइल फोन लेकर गईं थीं। हालांकि, पुलिस को उस फोन में कोरियन गेम्स नहीं मिले हैं। लेकिन यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इन्हें अनइंस्टॉल तो नहीं कर दिया गया था। पता चला है कि दो मोबाइल छिन जाने की वजह से 16 से 12 साल की ये तीनों बहनें ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल पा रहीं थीं और ना ही कोरियन दोस्तों से बातचीत हो रही थी।
तीन पत्नियां और पांच बच्चे
पुलिस जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कुमार की तीन पत्नियां सुजाता, हीना और टीना हैं। ये तीनों सगी बहनें हैं। चेतन को तीन पत्नियों से कुल पांच बच्चे हैं। जिन तीन बच्चियों ने आत्महत्या की उनमें से एक सुजाता की और दो हीना की बेटियां हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक खुदकुशी करने वाली तीनों बेटियां पिता से अधिक लगाव रखती थीं। यही वजह है कि उन्होंने सुसाइड नोट में पिता को ही संबोधित किया है। पिता से ही माफी भी मांगी है और मां का कहीं जिक्र नहीं किया है।
पुराने फोन्स की तलाश
पुलिस ने फिंगरप्रिट और सुसाइड नोट की हेडराइटिंग को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साइबर क्राइम टीम ईएमईआई नंबर के जरिए पुराने दोनों फोन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है ताकि डेटा रिट्रीव करके यह पता लगाया जा सके कि लड़कियां किस तरह के गेम्स या कॉटेंट का इस्तेमाल करती थीं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप