NCR में ये 3 सड़कें होंगी चौड़ी, 3 माह में होगा काम; आसपास के कई इलाकों तक फायदा

गाजियाबाद में रहने और वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम ने ट्रांस हिंडन क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कें चौड़ी करने की योजना बनाई है। इसके लिए यातायात व्यवस्था सुधारने को साइकिल ट्रैक को हटाया जाएगा।

एनसीआर के शहर गाजियाबाद में ट्रांस हिंडन क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए इंदिरापुरम, बृज विहार और वजीराबाद रोड पर बने साइकिल ट्रैक को हटाया जा रहा है। इन्हें हटाने के बाद सड़कों का चौड़ीकरण और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। इस योजना पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस काम को अगले तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य है। सड़कों के चौड़ा होने से सुबह और शाम के व्यस्त समय में लगने वाले जाम से वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

ट्रांस हिंडन में आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव भी लगातार बढ़ा है। कई स्थानों पर सड़क की सीमित चौड़ाई के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। व्यस्त समय में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। ऐसे में नगर निगम पहले से सड़क किनारे बने करीब चार फीट चौड़े साइकिल ट्रैक हटाकर उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है। वजीराबाद रोड पर ट्रैक हटाने का काम शुरू भी किया जा चुका है। ट्रैक हटने के बाद यहां पर करीब तीन फीट तक सड़क को चौड़ा किया जा सकेगा। करीब एक फीट जगह को फुटपाथ निर्माण में लिया जाएगा। नगर निगम के निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर गणेशीलाल ने बताया कि कुछ स्थानों पर साइकिल ट्रैक का उपयोग अपेक्षाकृत कम होने और सड़क की सीमित चौड़ाई के कारण यातायात प्रभावित होता है।

वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम में फंसते हैं लोग इंदिरापुरम, बृज विहार और वजीराबाद रोड पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में वाहनों का दबाव बढ़ने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। सड़क की सीमित चौड़ाई के कारण कई बार वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी होती है, वहीं स्कूली बच्चों और यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। सड़कें चौड़ी होने से इन सड़कों से लगे आसपास के इलाकों में रहने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

एनके चौधरी, चीफ इंजीनियर, निर्माण विभाग, गाजियाबाद नगर निगम, ''लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए साइकिल ट्रैक को हटाया जा रहा है। इसे हटाने के बाद सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और फुटपाथ का निर्माण कराया जाएगा। वजीराबाद रोड से इस कार्य की शुरुआत हो गई है।''

सड़क गंदी होने पर लगेगा जुर्माना गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में ग्रैप लागू है और बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए अब निर्माण साइटों पर सख्ती बढाई जा रही है। अब निर्माण साइटों के गेट पर सड़क गंदी हुई तो विकासकर्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। यूपीपीसीबी ने निर्देश दिए हैं कि सभी साइटों पर निकाल गेट से पहले साइट पर आने वाले हर वाहन के टायर धुलने की व्यवस्था की जाए।