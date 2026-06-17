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प्री वेडिंग पार्टी के बहाने 4 करोड़ की चोरी, प्रेमी ने प्रमेकिा और पिता के साथ बनाया प्लान; तनिष्क कांड का खुलासा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के तनिष्क शोरूम में हुई 4 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने शोरूम के कर्मचारी नितिन वर्मा को गिरफ्तार किया है। वह ही इस कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।  

प्री वेडिंग पार्टी के बहाने 4 करोड़ की चोरी, प्रेमी ने प्रमेकिा और पिता के साथ बनाया प्लान; तनिष्क कांड का खुलासा

गाजियाबाद के तनिष्क शो रूम में हुई 4 करोड़ की चोरी का खुलासा हो गया है। इस कांड को अंजाम देने वाला शोरूम का कर्मचारी निकला। इसमें उसकी प्रेमिका और उसके पिता ने भी मदद की। उन दोनों के साथ मिलकर कर्मचारी ने शोरूम से करोड़ो रुपए के जेवर चुराने की साजिश रची और फिर शादी की पार्टी के बहाने इस पूरी वारदात को अंजाम भी दिया। घटना गाजियाबाद के कविनगर इलाके की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस वारदात का खुलासा किया है।

शोरूम का कर्मचारी 24 साल का नितिन वर्मा ही पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसने अपनी प्रेमिका काजल और पिता संजय वर्मा को भी अपने इश प्लान में शामिल कर लिया। 11 जून की रात को उसने शादी की पार्टी के बहाने कैशियर को शराब पिलाई। फिर उसे घर छोड़ने के बहाने उसके बैग से शोरूम की चाभी चुरा ली। अगले दिन सुबह 7 बजे उसके साथियों ने शोरूम में चोरी की वारदात अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक, तनिष्क शरूम की तरफ से रोहित अरोड़ा नाम के शख्स ने 12 जून को नितिन, काजल और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई।

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सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों से मिली सूचना और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने 16 जून को तीनों आरोपियों को चिरंजीव विहार के सई विहार गेट से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान नितिन ने स्वीकार किया कि चोरी की पूरी साजिश उसी ने रची थी। शोरूम में रखे गहनों को देख उसे लालच आ गया था और इसी लालच में उसने ये प्लान बनाया। इसमें काजल और संजय के अलावा दो और लोगों ने उसकी मदद की।

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कैसे दिया वारदात को अंजाम

पुलिस ने बताया कि 11 जून की रात को नितिन ने शोरूम स्टाफ को अपनी शादी की पार्टी दी जिसमें उन्हें शराब भी पिलाई गई। इस दौरान उसने कैशियर को सबसे ज्यादा शराब पिलाई क्योंकि उसके पास ही शोरूम की चाभी थी। फिर अच्छे मेजबान की तरह नितिन ने उसे घर भी छोड़ा लेकिन उसी दौरान उसके बैग से चाभी चुरा ली। इसके अगले दिन सुबह नितिन अपने साथी चिंटू उर्फ चित्ररंजन के साथ शोरूम में पहुंचा। इसके बाद चिंटू बाहर ही खड़ा रहा जबकि नितिन अंदर जाकर गहनें चुनारे लगा। इस दौरान नितिन ने शोरूम की यूनिफॉर्म ही पहली हुई थी ताकी किसी को उस पर शक ना हो। चोरी के बाद सभी ने गहने आपस में बांट लिए। कुछ गहने पहले ही बेच दिए गए थे जिन्हें पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही जबकि बाकी के आरोपियों के पास से बरामद कर लिए गए हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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