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सूर्या को मारने वाले असद को किया गया ढेर, अब घर पर बुलडोजर वाला खतरा; 15 दिन का टाइम

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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असद के परिवार को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद इस मामले में कार्रवाई करेगा। उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय ने असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है।

सूर्या को मारने वाले असद को किया गया ढेर, अब घर पर बुलडोजर वाला खतरा; 15 दिन का टाइम

गाजियाबाद में सूर्या चौहान के हत्यारे असद के घर पर अब बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने असद के घर को सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण बताते गुए 15 दिनों के भीतर इसे हटाने का आदेश दिया है। असद के परिवार को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद इस मामले में कार्रवाई करेगा। उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय ने असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है।

इस नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि असद का यह घर सरकारी जमीन पर बनाया गया एक अवैध अतिक्रमण है। अगर 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हीं हटाया गया, तो प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके तहत इस अवैध निर्माण को गिराया जा सकता है। इससे एक दिन पहले ही पुलिस ने असद को मुठभेड़ में मार गिराया था।

गाजियाबाद के डीसीपी धवल जयसवाल ने बताया था कि 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद की रविवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। जयसवाल ने बताया कि असद खोड़ा क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पांच लोगों के खिलाफ शिकायत

सूर्या के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना के तुरंत बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि मुख्य आरोपी के रूप में नामजद असद फरार था।पुलिस ने कहा था कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी और चौहान दोस्त थे और मोटरसाइकिल चलाने को लेकर विवाद बढ़कर बहस में बदल गया जिसके बाद चौहान पर चाकू से हमला किया गया। हालांकि, चौहान के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे फोन कॉल कर एक स्थान पर मिलने के लिए बहाने बुलाया गया था जहां कई हमलावरों ने उस पर चाकुओं से हमला किया। चौहान की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा था कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।

कैसे हुई हत्या

गाजियाबाद के रहने वाले 17 साल के सूर्या चौहान की 28 मई यानी बकरीद की शाद उसके ही मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मार डाला था। आरोपियों में असद, नबाव, फरहान, आतिफ और सारिक समेत अन्य युवक शामिल थे। इन्होंने फोन कर सूर्या को फोन कर बुलाया था। जैसे ही वह पहुंचा, उसे दबोचकर, चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। घटना के बाद सूर्या को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में नोएडा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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