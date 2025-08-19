ghaziabad sub inspector richa sachan mowed down by car after stray dog hit scooty सिर्फ कुत्ता मौत की वजह नहीं, गाजियाबाद में दरोगा संग हुए हादसे में नया खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad sub inspector richa sachan mowed down by car after stray dog hit scooty

सिर्फ कुत्ता मौत की वजह नहीं, गाजियाबाद में दरोगा संग हुए हादसे में नया खुलासा

गाजियाबाद में ड्यूटी से घर जाते समय हादसे का शिकार हो गईं सब इंस्पेक्टर रिचा सचान (25) की मौत को लेकर नया खुलासा हुआ है। अब पता चला है कि रिचा की मौत कुत्ते के टकराने के बाद सिर्फ गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि पीछे से आ रही एक कार ने भी उन्हें कुचल डाला।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, पीटीआईTue, 19 Aug 2025 02:41 PM
share Share
Follow Us on
सिर्फ कुत्ता मौत की वजह नहीं, गाजियाबाद में दरोगा संग हुए हादसे में नया खुलासा

गाजियाबाद में ड्यूटी से घर जाते समय हादसे का शिकार हो गईं सब इंस्पेक्टर रिचा सचान (25) की मौत को लेकर नया खुलासा हुआ है। अब पता चला है कि रिचा की मौत कुत्ते के टकराने के बाद सिर्फ गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि पीछे से आ रही एक कार ने भी उन्हें कुचल डाला। अडिशनल पुलिस कमिश्नर भास्कर वर्मा ने पीटीआई को यह जानकारी दी है।

घटना रविवार रात करीब 2 बजे की है जब रिचा सचान कवि नगर पुलिस थाने में अपना काम समाप्त करके घर लौट रही थीं। एसीपी भास्कर वर्मा ने कहा, ‘एक लावारिस कुत्ते उनके दोपहिया वाहन से टकरा गया। इससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी। पीछे से आ रही एक कार उनके ऊपर से गुजर गई। इस वजह से हेलमेट पहने होने के बाद भी वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।’

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में कुत्ते की वजह से जिस दरोगा की गई जान, वह PCS की भी पास कर चुकी थी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कानपुर की रहने वाली रिचा 2023 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुईं। वह शास्त्री नगर आउट पोस्ट की जिम्मेदारी संभाल रही थीं और साथ में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी भी कर रही थीं।

घटना के बाद से रो-रोकर बेहाल रिचा के परिवार के लोगों ने बताया कि वे अगले साल शादी की योजना बना रहे थे। सब इंस्पेक्टर रिचा को पुलिस लाइंस गाजियाबाद में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शव का पोस्टमॉर्टम भी किया गया है। अधिकारी ने बताया कि परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए शव को पैतृक स्थान पर ले गए हैं।