गाजियाबाद में चौकी में बुलाकर दारोगा ने किया दुष्कर्म, खुद को कुंवारा बताकर शादी भी रचाई

गाजियाबाद की एक युवती ने लोनी थाने की बंथला चौकी के पूर्व प्रभारी जयसिंह निगम पर पुलिस चौकी में बुलाकर दुष्कर्म करने, धोखे से आर्य समाज मंदिर में शादी करने का आरोप लगाया है, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।

लोनी थाना की बंथला पुलिस चौकी के पूर्व प्रभारी पर न्यायालय के आदेश पर युवती से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि दरोगा ने लोनी थाने की बंथला चौकी में युवती को बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

दरोगा ने खुद को अविवाहित बताकर गाजियाबाद स्थित आर्य समाज मंदिर में युवती के साथ विवाह भी रचाया। दरोगा के विवाहित होने की जानकारी मिलने पर युवती ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराना चाहा, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद युवती ने गाजियाबाद न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ लोनी थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

थाना साहिबाबाद की एक कॉलोनी निवासी युवती का वर्ष 2019 में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से विवाद हो गया था। मामले की जांच साहिबाबाद थाने की चौकी में तैनात दरोगा जयसिंह निगम को सौंपी गई थी। मामले की विवेचना के दौरान दरोगा ने युवती को मदद करने का आश्वासन दिया और पुलिस चौकी में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहां से स्थानांतरण होने के बाद आरोपी ने उसे लोनी की बंथला चौकी में दुष्कर्म किया।

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी दारोगा के खिलाफ लोनी थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी, युवती की सहमति के बिना गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वर्तमान में दारोगा की तैनाती बरेली जिले में है। पीड़िता की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।