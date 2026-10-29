पेट्रोल पंपों पर कैमरे, सीमा पर जांच; प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद में सख्ती
एक नवंबर से लागू प्रतिबंधों को लेकर विभाग ने निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। टीमों को सीमावर्ती मार्गों पर तैनात कर वाहनों की श्रेणी और दिल्ली में प्रवेश की पात्रता जांचने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद में परिवहन विभाग अब सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने की व्यवस्था करेगा। इसके तहत जिले के 135 से अधिक पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के ऑपरेशन और रखरखाव की जिम्मेदारी पेट्रोल पंप संचालकों को सौंपी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों की नंबर प्लेट के जरिए उनकी पहचान कर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के पालन को प्रभावी बनाना है। जिले में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाने हैं। इसको लेकर अब तक सप्लाई विभाग और प्रदूषण विभाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग सभी पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम करेगा। कैमरे लगने के बाद पंप संचालकों को इन कैमरों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैमरे लगने के बाद पंपों पर आने वाले गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन कर उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के अनुपालन की निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा।
सात प्रवर्तन टीमें गठित
दरअसल, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया था कि जिन गाड़ियों के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। ग्रैप लागू होने के बाद बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती की तैयारी कर ली है। एक नवंबर से दिल्ली में प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए गाजियाबाद में सात प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं।
ये टीमें दिल्ली-गाजियाबाद सीमा वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी की जांच करेंगी। खासतौर पर बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नवंबर से लागू प्रतिबंधों को लेकर विभाग ने निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। टीमों को सीमावर्ती मार्गों पर तैनात कर वाहनों की श्रेणी और दिल्ली में प्रवेश की पात्रता जांचने की जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्तूबर तक मिली सीमित अवधि की अनुमति समाप्त हो रही है। ऐसे में एक नवंबर से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और ई-वाहनों को छोड़कर अन्य श्रेणियों के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर लागू प्रतिबंधों का पालन कराना प्राथमिकता होगी। इस प्रतिबंध के दायरे में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित बसें भी आएंगी। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों में पंजीकृत बीएस-6 उत्सर्जन मानकों से नीचे की श्रेणी के वाहनों के दिल्ली में संचालन पर एक नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे।
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अदिति शर्मा
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