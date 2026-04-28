गाजियाबाद में आंधी से गिरी घर की दीवार; बच्ची की मौत; पिता घायल
गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में सोमवार देर रात आई आंधी में मकान की तीसरी मंजिल की निर्माणाधीन दीवार पड़ोसी की छत पर जा गिरी। छत पर मौजूद पिता और बेटी मलबे में दब गए।
गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में सोमवार देर रात आई आंधी में मकान की तीसरी मंजिल की निर्माणाधीन दीवार पड़ोसी की छत पर जा गिरी। छत पर मौजूद पिता और बेटी मलबे में दब गए। लोग घायलों को मलबे से निकाल कर डॉक्टरों के पास पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच बाद बेटी को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है। मूलरूप से बिहार में सहरसा के रहने वाले इंदल राम ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित सुधीर एंक्लेव कॉलोनी में रहते हैं।
इंदल के परिवार में पत्नी मुन्नी देवी, बेटे मनकुश के अलावा तीन साल की साक्षी भी थी। वह राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। यहां वह उनके जीजा रंजीत राम के मकान में रहते हैं। रंजीत का परिवार भी यहीं रहता है। इंदल ने बताया कि सोमवार रात को वह साक्षी के साथ छत पर बैठे हुए थे। छत की दूसरी ओर पत्नी और पुत्र मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पड़ोस में जावेद के मकान की तीसरी मंजिल पर दीवार का निर्माण किया जा रहा है। आंधी में इस निर्माणाधीन दीवार का एक हिस्सा उनकी छत पर गिरा और इसके मलबे में वह साक्षी समेत दब गए।
आसपास के लोगों ने निकाला बाहर
हादसा होते ही पत्नी चिल्लाई और आसपास के लोगों की मदद से तुरंत इंदल और साक्षी को बाहर निकाला। लोग दोनों को पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने साक्षी को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से परिजन को रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम परिजनों ने बच्ची के शव का अंतिम संस्कार किया।
परिवारवालों का क्या आरोप?
परिजनों ने आरोप लगाया कि मकान की दीवार बनाने में लापरवाही बरती जा रही थी। अगर सुरक्षा से जुड़े इंतजाम किए जाते तो हादसे से बच सकते थे। आरोप है कि आवासीय इलाके में स्थित मकान में ही अवैध रूप से फैक्टरी भी चलाई जा रही है। हालांकि मंगलवार शाम तक पुलिस को शिकायत नहीं दी गई थी। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि परिजन शिकायत देते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अचानक मौसम बदल गया था। कई इलाकों में धूल भरी आंधी आई थी। लेकिन इसके बावजूद सोमवार की रात सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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