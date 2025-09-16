Ghaziabad stone businessmen son kidnap was not ransom but honeytrap know full details दौलत नहीं हनीट्रैप में फंसाकर किया था पत्थर व्यापारी के बेटे का अपहरण, Ncr Hindi News - Hindustan
दौलत नहीं हनीट्रैप में फंसाकर किया था पत्थर व्यापारी के बेटे का अपहरण

डीसीपी के मुताबिक मुख्य आरोपी निमय शर्मा के कहने पर प्रीति ने करीब एक महीने पहले शशांक से संपर्क किया। निशा ने शशांक को अपने प्रेम जाल में फंसाया और नौ सितंबर को मिलने के लिए बुलाया। वह उसे गाजियाबाद से दनकौर लेकर पहुंची।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबादTue, 16 Sep 2025 02:28 PM
गाजियाबाद के पत्थर व्यापारी के बेटे का अपहरण हनीट्रैप में फंसाकर किया गया था। युवक को फंसाने वाली युवती और एक अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस की टीम उनकी तलाश में दबिश दे रही। डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि गाजियाबाद नेहरू नगर के पत्थर व्यापारी मनीष गुप्ता का बेटा शशांक गुप्ता नौ सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। व्यापारी के बेटे की कार दनकौर कोतवाली क्षेत्र में लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। इसके बाद शशांक गुप्ता के दादा राम प्रकाश गुप्ता की शिकायत पर दनकौर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

दनकौर कोतवाली पुलिस, सेक्टर बीटा-दो कोतवाली, सेक्टर ईकोटेक वन और स्वाट टीम ने रविवार को इस घटना का खुलासा कर व्यापारी के बेटे शशांक गुप्ता को सकुशल छुड़ा लिया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश फर्रुखाबाद निवासी मोहित गुप्ता और कन्नौज के छिबरामऊ निवासी आलोक यादव पैर में गोली लगने से घायल हुए थे, जबकि तीन बदमाश बिसरख निवासी निमय शर्मा, कन्नौज निवासी श्याम सुंदर और फर्रुखाबाद निवासी सुमित कुमार को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने बताया कि घटना में शामिल महिला आरोपी निशा उर्फ प्रीति और अंकित फरार हैं।

युवती ने दोस्ती कर युवक को प्रेम जाल में फंसाया

डीसीपी के मुताबिक मुख्य आरोपी निमय शर्मा के कहने पर प्रीति ने करीब एक महीने पहले शशांक से संपर्क किया। निशा ने शशांक को अपने प्रेम जाल में फंसाया और नौ सितंबर को मिलने के लिए बुलाया। वह उसे गाजियाबाद से दनकौर लेकर पहुंची। इसके बाद आरोपी अपनी कार से शशांक को कन्नौज छिबरामऊ ले गए।

पिता बोले, पुलिस मेरे लिए भगवान

पुलिस की पत्रकार वार्ता में पहुंचे मनीष गुप्ता भावुक हो गए और रोते हुए बोले, पुलिस मेरे लिए भगवान है। मेरे बेटे को जिंदा बचा लिया। शशांक गुप्ता ने एसीपी के पैर छुए और कहा कि सर, आप ने मेरी जान बचा ली। पत्थर व्यापारी मनीष गुप्ता ने कहा कि वह पहले गाजियाबाद पुलिस के पास गए थे, लेकिन मदद नहीं मिली। गौतमबुद्ध नगर की पुलिस से मदद मिली।