नहीं तो हम मर जाएंगे; गाजियाबाद की लड़कियों ने डिमांड के साथ पिता को दे दी थी धमकी

नहीं तो हम मर जाएंगे; गाजियाबाद की लड़कियों ने डिमांड के साथ पिता को दे दी थी धमकी

संक्षेप:

गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 9वें मंजिल से कूदने वाली 3 लड़कियों के पिता ने अब कुछ नए खुलासे किए हैं। बच्चियों के पिता ने बताया है कि खुदकुशी करने से कुछ घंटे पहले उनकी बेटियों ने कहा था कि यदि उन्हें कोरिया नहीं ले जाया गया तो वह मर जाएंगी।

Feb 06, 2026 10:12 am IST लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 9वें मंजिल से कूदने वाली 3 लड़कियों के पिता ने अब कुछ नए खुलासे किए हैं। बच्चियों के पिता ने बताया है कि खुदकुशी करने से कुछ घंटे पहले उनकी बेटियों ने कहा था कि यदि उन्हें कोरिया नहीं ले जाया गया तो वह मर जाएंगी। पिता के मुताबिक बच्चियां साउथ कोरिया में रहना चाहती थीं और इसके लिए लागातार दबाव डाल रही थीं।

इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि वे परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उनकी ओर से मीडिया से बातचीत के दौरान किए गए दावों की पड़ताल कर रहे हैं, खासतौर पर उन आरोपों को लेकर कि लड़कियों ने खुदकुशी 'ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम्स' की वजह से आत्महत्या की। बुधवार तड़के 2 बजे 11, 14 और 16 साल की इन तीन बहनों ने भारत सिटी में एक टावर के नौवें मंजिल पर स्थित घर से छलांग लगा दी।

परिवार के गेमिंग वाले दावों की जांच करेगी पुलिस

लड़कियों की खुदकुशी के तुरंत बाद पिता ने कई मीडिया संगठनों और पुलिस को बताया था कि बच्चियों ने यह कदम ऑनलाइन गेमिंग की वजह से उठाया गया। कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी शुरुआत में यही बात कही। हालांकि, जांचकर्ताओं का कहना है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। ट्रांस हिंडन जोन के डीसीपी निमिष पाटिल ने कहा, 'अभी तक की जांच के मुताबिक, घटना के पीछे टास्क बेस्ड गेम नहीं है। पिता की ओर से किए गए दावे की जांच की जाएगी। उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। एक बार जब परिवार सहयोग की स्थिति में होगा तो हम उनके दावों को लेकर सबूत मांगेंगे।'

