गाजियाबाद में तीन बहनों ने कैसे किया सुसाइड? मिनट टू मिनट पूरी टाइम लाइन देखिए

क्या हुआ था?

चेतन सोसाइटी में करीब तीन साल से रह रहे हैं। पहले आठ साल वह पास की ऑक्सी होम्ज सोसाइटी में रहते थे। दो बेडरूम के अलावा एक मंदिर वाला कमरा है, जिसकी बालकनी को उन्होंने अस्थायी निर्माण कराकर कमरे में ही शामिल किया हुआ है। बालकनी की ओर एल्युमीनियम की चादर लगाकर ढका है और इसमें एक गेट लगा था। यह गेट चार फीट की ऊंचाई पर है और गेट खराब होने के कारण अलग रखा हुआ है। तीनों ने यहीं से छलांग लगाई थी। चेतन ने लोगों को बताया कि रात में पत्नी सुजाता के जगाने के बाद वह गेट खुलवाने पहुंचे, लेकिन दरवाजा पीटते ही जोर से आवाज आई। उन्हें कुछ लत होने का अंदेशा था। दौड़कर बेडरूम पहुंचे, जिसकी खिड़की से झांकने पर बेटी प्राची और पाखी मंदिर वाले कमरे की उसी खुली हुई खिड़की पर दिखीं। वह कुछ समझ पाते, इससे पहले दोनों ने छलांग लगा दी। उनके मुताबिक सबसे पहले बड़ी बेटी निशिका कूदी और उसके बाद पाखी और प्राची ने एक साथ छलांग लगाई।