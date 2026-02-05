मोबाइल की लत से अपने बच्चों को बचा लो... 3 बेटियों को खोने वाले पिता की भावुक अपील

संक्षेप: गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन बेटियों की मौत के बाद पिता चेतन ने अभिभावकों से बच्चों को मोबाइल गेम से दूर रखने की अपील की है। जांच में 'पॉपी प्लेटाइम' और 'ईविल नन' जैसे डरावने गेम्स के नाम सामने आए हैं। वहीं, अभिनेता सोनू सूद ने भी ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने की मांग की है।

बेटियों को अपने सामने मरते देखने के बाद से चेतन पूरी तरह टूट गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल की लत से अपने बच्चों को बचा लो।

'बच्चों को न खेलने दें मोबाइल गेम' चेतन ने कहा है कि अपने बच्चों को मोबाइल गेम न खेलने दें। उनका कहना है कि मेरी बच्चियों के साथ बहुत बुरा हुआ। कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को मोबाइल गेम न खेलने दें। कौन-सा टास्क दिया जा रहा है, इसका पता नहीं चलता। अगर मुझे पता होता कि किस तरह के टास्क दिए जा रहे हैं, तो हम उन्हें गेम खेलने ही नहीं देते। घटना के कुछ समय बाद से ही उन्होंने परिवार के लोगों के साथ खुद को फ्लैट में बंद कर रखा है। हालांकि, पुलिस अधिकारी उनके संपर्क में हैं ।

टास्क वाले इन गेम के मिले नाम पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट की छानबीन और शुरुआती जांच में कुछ गेमिंग ऐप के नाम मिले हैं। इनमें पॉपी प्लेटाइम, द बेबी इन येलो, ईविल नन, आइसक्रीम मैन गेम व आइस गेम हैं। पुलिस इन गेम को चिह्नित कर इनके बारे में जानकारी खंगाल रही है। इन्हें बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया जाएगा और तीनों बच्चियों के अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। पुलिस ने जांच में एक यूट्यूब चैनल को भी चिह्नित किया है, जिसे तीनों बार-बार देखती थीं। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।

सोनू सूद ने मामले को उठाया अभिनेता सोनू सूद ने भी मामले को सोशल मीडिया पर उठाया। उन्होंने लिखा कि गाजियाबाद में तीन लड़कियों की जान चली गई, हिंसा या गरीबों के चलते नहीं बल्कि डिजिटल एडिक्शन के चलते। मैंने इसको लेकर पहले भी आवाज उठाई थी और फिर कहता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए प्रतिबंधित की जानी चाहिए।

सभी भुगतान समय पर हुए चेतन के कर्ज में होने और बिजली मीटर को रिचार्ज करने के लिए बच्चियों का मोबाइल बेचने को लेकर एओए अध्यक्ष जेपी ठाकुर से संपर्क किया। एओए अध्यक्ष का कहना है कि चेतन लंबे समय से रह रहे हैं। पिछले काफी समय से उनके सभी भुगतान समय पर मिल रहे हैं। मेंटेनेंस का बकाया नहीं है।