क्या वाकई K-Pop ने ली 3 बहनों की जान? एक्सपर्ट्स ने बताई वो खौफनाक सच्चाई जो कोई नहीं देख रहा

संक्षेप: गाजियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या को केवल 'मोबाइल लत' कहना गलत है। डॉक्टरों के अनुसार, 5 साल तक स्कूल न जाना, सामाजिक दूरी और पारिवारिक तनाव असली कारण थे।

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों के 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने की घटना ने सबको हिला कर रख दिया है। हर तरफ चर्चा है कि इसके पीछे कोरियाई ड्रामा, के-पॉप और मोबाइल गेमिंग का हाथ है। लेकिन देश के बड़े मनोचिकित्सकों ने इस थ्योरी को बेहद बचकाना बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने जो असली वजह बताई है, वह हर अभिभावक के लिए खतरे की घंटी है।

'मोबाइल वजह नहीं, बीमारी का लक्षण है' एम्स के मनोचिकित्सक डॉ. राजेश सागर का कहना है कि सिर्फ स्क्रीन टाइम या के-पॉप को दोष देना असली मुद्दे से मुंह मोड़ने जैसा है। उन्होंने बताया कि मोबाइल की लत जड़ नहीं, बल्कि एक लक्षण है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बच्चियां पिछले 5 साल से स्कूल नहीं गई थीं। डॉ. सागर के मुताबिक, 'सालों का अकेलापन, घर में कैद रहना और पारिवारिक कलह ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था।' जब बच्चे अकेले होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, तो वे मोबाइल में सहारा ढूंढते हैं।

सिस्टम और समाज कहां सो रहे थे? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉ. अमित सेन ने इसे पूरे सिस्टम का फेलियर बताया है। उन्होंने एक कड़वा सवाल उठाया कि जब बच्चे सालों तक स्कूल से गायब रहे, तो किसी ने सुध क्यों नहीं ली? न स्कूल ने संपर्क किया, न पड़ोसियों ने देखा। यह गेमिंग की लत नहीं, बल्कि अधूरी भावनात्मक जरूरतों का नतीजा था।

बच्चों का दिमाग और डोपामाइन का खेल PSRI हॉस्पिटल के डॉ. परमजीत सिंह बताते हैं कि यह दो तरफा वार है। तनाव और डिप्रेशन के कारण बच्चे गेमिंग की तरफ भागते हैं और ज्यादा गेमिंग उनकी हालत और खराब कर देती है। वहीं, डॉ. सागर ने कहा कि बच्चों के दिमाग का वह हिस्सा, जो सही फैसले लेता है, पूरी तरह विकसित नहीं होता। डिजिटल कंटेंट उन्हें तुरंत खुशी देता है, जिससे वे जोखिम उठाने से भी नहीं डरते।