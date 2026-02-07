Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad sisters suicide case forensic probe mother phone korean drama game addiction
तीन बहनों की मौत मामले में मां का फोन फॉरेंसिक लैब भेजा, हैंडराइटिंग की होगी जांच

तीन बहनों की मौत मामले में मां का फोन फॉरेंसिक लैब भेजा, हैंडराइटिंग की होगी जांच

संक्षेप:

गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या मामले में पुलिस ने मां का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मिलान के साथ ही गायब फोन और गेमिंग टास्क के एंगल से तफ्तीश जारी है।

Feb 07, 2026 08:15 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के टीला मोड़ थानाक्षेत्र में नौवीं मंजिल से कूदकर तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ा दी है। कमरे से मिले मां के फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही सुसाइड नोट भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को मिलान के लिए दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस को क्या-क्या मिला?

हालांकि, पुलिस किशोरियों से छीनकर बेचे गए दोनों फोन को अब तक ट्रेस नहीं कर पाई है। भारत सिटी सोसाइटी में चेतन कुमार की तीन बेटियां 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची और 12 वर्षीय पाखी ने नौवीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट की खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। जिस कमरे से कूदी थीं, वह बाहर से बंद था। गेट तोड़ने पर पुलिस को फर्श पर रखा चेतन की पहली पत्नी सुजाता का फोन मिला था। साथ ही एक छोटी डायरी के आठ पन्नों पर लिखा सुसाइड नोट भी मिला था। तीन साल से स्कूल नहीं जा रही बच्चियों को पिता ने कोरियन ड्रामा और टास्क आधारित गेम का आदी बताया था। सुसाइड नोट में भी बच्चियों ने कई गेम और कोरियन कंटेंट के नाम के साथ लिखा था कि लो छुड़वा लो कोरियन।

फोन की साइबर टीम ने छानबीन की, जिसमें कोई गेम नहीं मिला। पिता का कहना था कि गेम के दौरान प्राची डेथ कमांडर या बॉस बनती थी और उसी ने सुसाइड नोट लिखे हैं। तीनों बच्चियों की लिखावट के सैंपल लेकर सुसाइड नोट से मिलान के लिए भेजे गए हैं।

मां का फोन फॉरेंसिक के लिए भेजा

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सुसाइड नोट की लिखावट की भी जांच करा रहे हैं। फोन से गूगल खातों सहित कई जानकारी मिल सकती हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जाएगी।

ये भी पढ़ें:TV देखने से मना किया तो बच्चे ने जान दे दी, गाजियाबाद के बाद नोएडा में अनहोनी

बिजली मीटर रिचार्ज कराया

घटना के बाद से ही चेतन ने फ्लैट को बंद कर लिया था। मीडियाकर्मियों से वह कोई बात नहीं कर रहे। सोसाइटी के लोगों की माने शुक्रवार सुबह दिल्ली जाने से पहले वह सोसाइटी के एक अन्य टावर स्थित अपने दूसरे फ्लैट पर पहुंचे थे। यह फ्लैट भी किराये पर लिया हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां कभी-कभी दोस्तों के साथ आते थे। कुछ दिन के लिए यहां टीना भी रही थी। महीनों से यह फ्लैट बंद था। सोसाइटी के लोगों की मानें तो इसका विद्युत मीटर रिचार्ज उन्होंने गुरुवार शाम को कराया था।

बेचे फोन ट्रेस नहीं हो पाए

चेतन ने निशिका और प्राची को दो फोन दिलाए थे। करीब चार माह पहले प्राची और 15 दिन पहले निशिका का फोन छीनकर बेच दिया था। इसके बाद से ही तीनों सुजाता का फोन चोरी-छिपे चलाती थीं। इन दोनों फोन के बारे में चेतन ने साफ तौर पर जानकारी नहीं दी है। सर्विलांस टीम इन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रही है।

ये भी पढ़ें:नहीं तो हम मर जाएंगे; कूदने से पहले लड़कियों ने पिता को दे दी थी धमकी

मौत के कई और कारण

किशोरियों की मौत के बाद से ही कई कारण बताए जा रहे हैं। पिता कोरियन ड्रामा और टास्क आधारित गेम का नाम ले रहे हैं, जबकि पुलिस पहले दिन से ही कोरियन ड्रामा की आदी और मोबाइल छीने जाने पर आत्महत्या करने की बात कह रही है। सुसाइड नोट में किशोरियों ने मारपीट का जिक्र किया था।

लत से बचाने को सख्त नीति बने: आईपीए

भारत सिटी सोसाइटी की घटना के बाद इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन ने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए सरकार से सख्त नीति बनाने का अनुरोध किया है। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर इसके लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। आईपीए ने पत्र में स्कूली बच्चों में तेजी से बढ़ रही डिजिटल निर्भरता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए वीडियो गेम और सोशल मीडिया पर कड़े नियम बनाने की मांग की। आईपीए ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु-सत्यापन व्यवस्था लागू करने, ऑनलाइन गेम्स पर नियंत्रण और सभी स्कूलों में डिजिटल सेफ्टी व जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग पर अनिवार्य जागरूकता कार्यक्रम चलाने की मांग की है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।