तीन बहनों की मौत मामले में मां का फोन फॉरेंसिक लैब भेजा, हैंडराइटिंग की होगी जांच

संक्षेप: गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या मामले में पुलिस ने मां का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मिलान के साथ ही गायब फोन और गेमिंग टास्क के एंगल से तफ्तीश जारी है।

गाजियाबाद के टीला मोड़ थानाक्षेत्र में नौवीं मंजिल से कूदकर तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ा दी है। कमरे से मिले मां के फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही सुसाइड नोट भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को मिलान के लिए दिया गया है।

पुलिस को क्या-क्या मिला? हालांकि, पुलिस किशोरियों से छीनकर बेचे गए दोनों फोन को अब तक ट्रेस नहीं कर पाई है। भारत सिटी सोसाइटी में चेतन कुमार की तीन बेटियां 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची और 12 वर्षीय पाखी ने नौवीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट की खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। जिस कमरे से कूदी थीं, वह बाहर से बंद था। गेट तोड़ने पर पुलिस को फर्श पर रखा चेतन की पहली पत्नी सुजाता का फोन मिला था। साथ ही एक छोटी डायरी के आठ पन्नों पर लिखा सुसाइड नोट भी मिला था। तीन साल से स्कूल नहीं जा रही बच्चियों को पिता ने कोरियन ड्रामा और टास्क आधारित गेम का आदी बताया था। सुसाइड नोट में भी बच्चियों ने कई गेम और कोरियन कंटेंट के नाम के साथ लिखा था कि लो छुड़वा लो कोरियन।

फोन की साइबर टीम ने छानबीन की, जिसमें कोई गेम नहीं मिला। पिता का कहना था कि गेम के दौरान प्राची डेथ कमांडर या बॉस बनती थी और उसी ने सुसाइड नोट लिखे हैं। तीनों बच्चियों की लिखावट के सैंपल लेकर सुसाइड नोट से मिलान के लिए भेजे गए हैं।

मां का फोन फॉरेंसिक के लिए भेजा डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सुसाइड नोट की लिखावट की भी जांच करा रहे हैं। फोन से गूगल खातों सहित कई जानकारी मिल सकती हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जाएगी।

बिजली मीटर रिचार्ज कराया घटना के बाद से ही चेतन ने फ्लैट को बंद कर लिया था। मीडियाकर्मियों से वह कोई बात नहीं कर रहे। सोसाइटी के लोगों की माने शुक्रवार सुबह दिल्ली जाने से पहले वह सोसाइटी के एक अन्य टावर स्थित अपने दूसरे फ्लैट पर पहुंचे थे। यह फ्लैट भी किराये पर लिया हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां कभी-कभी दोस्तों के साथ आते थे। कुछ दिन के लिए यहां टीना भी रही थी। महीनों से यह फ्लैट बंद था। सोसाइटी के लोगों की मानें तो इसका विद्युत मीटर रिचार्ज उन्होंने गुरुवार शाम को कराया था।

बेचे फोन ट्रेस नहीं हो पाए चेतन ने निशिका और प्राची को दो फोन दिलाए थे। करीब चार माह पहले प्राची और 15 दिन पहले निशिका का फोन छीनकर बेच दिया था। इसके बाद से ही तीनों सुजाता का फोन चोरी-छिपे चलाती थीं। इन दोनों फोन के बारे में चेतन ने साफ तौर पर जानकारी नहीं दी है। सर्विलांस टीम इन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रही है।

मौत के कई और कारण किशोरियों की मौत के बाद से ही कई कारण बताए जा रहे हैं। पिता कोरियन ड्रामा और टास्क आधारित गेम का नाम ले रहे हैं, जबकि पुलिस पहले दिन से ही कोरियन ड्रामा की आदी और मोबाइल छीने जाने पर आत्महत्या करने की बात कह रही है। सुसाइड नोट में किशोरियों ने मारपीट का जिक्र किया था।