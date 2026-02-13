चेतन के 3 अकाउंट और 3 हजार पन्नों में लेनदेन; 3 पत्नियों के खातों की भी जांच

Hindustan Hindi News
Feb 13, 2026 05:42 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद की 'भारत सिटी सोसाइटी' में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली बहनों के पिता को लेकर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। पुलिस चेतन के घर का माहौल समझने के लिए उसकी शादियों और रिश्तों की पड़ताल कर रही है तो बैंक अकाउंट का डेटा भी खंगाल रही है।

गाजियाबाद की 'भारत सिटी सोसाइटी' में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली बहनों के पिता को लेकर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। पुलिस चेतन के घर का माहौल समझने के लिए उसकी शादियों और रिश्तों की पड़ताल कर रही है तो बैंक अकाउंट का डेटा भी खंगाल रही है। चेतन ने दावा किया था कि उसकी बेटियों ने कोरियन गेम्स और वहां की संस्कृति के प्रभाव में आकर खुदकुशी की। पुलिस यह पड़ताल करने में जुटी है कि बच्चियों की मानसिक स्थिति के पीछे पारिवारिक माहौल की क्या भूमिका थी।

चेतन की आर्थिक स्थिति का पता लगा रही पुलिस

शुरुआती तौर पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चेतन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उस पर दो करोड़ रुपये का कर्ज है। बताया गया कि उसने आर्थिक तंगी की वजह से ही बेटियों के दो मोबाइल बेच डाले थे और इस वजह से वह नाराज थीं। फोन छिन जाने से बेटियां कोरियन दोस्तों से बातचीत नहीं कर पा रही थीं।

हालांकि, पुलिस ने कर्ज की पुष्टि नहीं की है। गुरुवार को पुलिस को बच्चियों के पिता के तीन बैंक खातों की डिटेल मिल गई। सभी खातों की डिटेल में एक हजार से अधिक पन्ने हैं और लेनदेन का रिकॉर्ड है। पुलिस कुल 3 हजार पन्नों से अधिक के स्टेटमेंट की जांच कर रही है। पुलिस को चेतन की तीन पत्नियों के भी बैंक खातों की डिटेल का इंतजार है। सभी खातों की जांच के बाद पुलिस चेतन की आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। लोन की भी जानकारी भी नहीं मिल पाई है।

कई तरह के कारोबार करता था चेतन

पुलिस जांच में पता चला है कि चेतन कई तरह के कारोबार में शामिल था। वह विदेशी करेंसी के कारोबार के अलावा क्रेडिट कार्ड बनाने से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग और वाहनों की खरीद-फरोख्त से भी जुड़ा रहा है। उसने भारत सिटी सोसाइटी में दो फ्लैट किराये पर लिए थे। हालांकि, तीन पत्नियों और पांच बच्चों के साथ वह ज्यादातर समय एक ही फ्लैट में रहता था।

तीन शादियों को लेकर भी उठे सवाल

अब तक की जांच में पता चला है कि खुदकुशी करने वाली बच्चियों के पिता चेतन ने तीन शादियां की थीं। उसकी पहली और दूसरी पत्नियां सगी बहनें हैं। इसके बाद उसने नाजनीन उर्फ टीना से शादी की जिसे उसने काम पर रखा था। तीन पत्नियों से उसके कुल पांच बच्चे हैं। इसके अलावा 2018 में चेतन के छत से गिरकर उसकी एक साली की मौत भी हो चुकी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वह हादसा कैसे हुआ था।

Ghaziabad News
