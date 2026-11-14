SIR के बाद गाजियाबाद में बढ़ गए वोटर, इन 4 तारीखों पर लगेंगे स्पेशल कैंप
गाजियाबाद में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान के तहत एक लाख नए नाम जुड़े हैं, जबकि 10 लाख और जुड़ने की उम्मीद है। 17 से 30 नवंबर तक बीएलओ घर-घर सत्यापन करेंगे तथा 4 दिन विशेष शिविर लगेंगे।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान जिले में करीब एक लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में सफलता मिली है। अब भी करीब दस लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से अभियान को और तेज किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचकर एसएसआर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
17 से 30 नवंबर तक घर-घर जाएंगे BLO
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 नवंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 17 से 30 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। इस दौरान छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और अपात्र नामों पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी चलेगी।
5 विधानसभा क्षेत्रों में 23 लाख वोटर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभियान के तहत अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं तक पहुंचने पर जोर दिया। जिले की पांच विधानसभा गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी और साहिबाबाद में 23 लाख मतदाता हैं। अभियान के बाद चार जनवरी को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या पता चलेगी।
4 दिन बूथों पर लगेंगे विशेष कैंप
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बीएलओ मौजूद रहेंगे और मतदाताओं से आवेदन प्राप्त करेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि कैंपों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
4 जनवरी को जारी होगी अंतिम सूची
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अलग-अलग कार्यों के लिए तीन तरह के फॉर्म भरने होंगे। नए मतदाता का नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति या नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता समेत अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। सभी प्राप्त आवेदनों और दावों-आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।