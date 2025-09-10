सिम अपग्रेड का झांसा देकर उड़ा दिए 18 लाख, गाजियाबाद की महिला से साइबर धोखा

आरती कौल के मुताबिक, सिम बंद होने से उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा था, लिहाजा वह बैंक गईं। वहां कर्मचारियों ने बताया कि बीते 30 अगस्त से दो सितंबर तक उनके खातों से 18.48 लाख रुपये निकाले गए हैं।

गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने सिम कार्ड को अपग्रेड करने का झांसा देकर महिला के नंबर का ई-सिम जारी करा लिया और उसे अपने नियंत्रण में लेकर दो खातों से साढ़े 18 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़िता ने बैंक जाकर पता किया तो फर्जीवाड़े का पता किया। इसके बाद साइबर थाने में केस दर्ज कराया।

इंदिरापुरम थानाक्षेत्र की शिप्रा सनसिटी सोसाइटी में रहने वाली आरती कौल का कहना है कि उनके पास एक कंपनी का मोबाइल नंबर है। 29 अगस्त की दोपहर करीब एक बजे उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। उसने खुद को फोन कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक उनका सिम कार्ड 4-जी से 5-जी में अपग्रेड करना है। करीब दस मिनट बाद उन्हें एक एसएमएस मिला, जिसमें ई-सिम कार्ड के एक्टिवेशन के लिए ओटीपी लिखा था। आरती के मुताबिक कॉलर तब तक उनसे बात कर रहा था। ठीक एक मिनट बाद उनके पास फिर से एक एसएमएस आया, जिसमें लिखा था कि उनके नंबर का ई-सिम सक्रिय करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसके चलते सिम परिवर्तित करने के लिए पंजीकरण कर लिया गया है। कॉलर इस दौरान भी उनसे बात करता रहा। पीड़िता के मुताबिक 30 अगस्त की शाम 3.55 बजे नए नंबर से एसएमएस आया, जिसमें एक नंबर पर एक्टिवेशन का मैसेज लिखने के लिए कहा गया था। आरती के मुताबिक इसके बाद उनका सिम कार्ड निष्क्रिय हो गया।

पीड़िता का कहना है कि 31 अगस्त की सुबह साढ़े 11 बजे वह फोन कंपनी के कार्यालय पहुंचीं और सारी बात बताईं। इसके बाद उन्हें नया सिम दे दिया गया, लेकिन वह एक्टिव नहीं हुआ। दो सितंबर को दोबारा कार्यालय पहुंचीं। इसके बाद उन्हें दो-तीन सिम कार्ड और दिए गए, लेकिन वह भी एक्टिवेट नहीं हुए। कंपनी के कर्मचारियों ने आपस में मंथन कर बताया कि किसी ने उनके नंबर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्हें बताया गया कि कहीं और चल रहा नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। चार घंटे में एक्टिवेट होने का दावा करते हुए कर्मचारियों ने उन्हें एक और सिम कार्ड दे दिया।

आरती कौल के मुताबिक, सिम बंद होने से उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा था, लिहाजा वह बैंक गईं। वहां कर्मचारियों ने बताया कि बीते 30 अगस्त से दो सितंबर तक उनके खातों से 18.48 लाख रुपये निकाले गए हैं। ठगी का पता लगने पर आरती कौल ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह का कहना है कि आठ सितंबर को केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

जालसाजी से ऐसे बचें साइबर विशेषज्ञ बताते है कि लोग विभिन्न साधनों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा को लेकर बेहद लापरवाह हैं। किसी अनजान कॉल, लिंक या ऐप पर भरोसा न करें। सभी वित्तीय गतिविधियां सिर्फ अधिकृत प्लेटफॉर्म पर करें और कोई भी बैंक या सरकारी एजेंसी कभी फोन पर ओटीपी नहीं मांगती।

ऐसे फर्जीवाड़ा करते थे साइबर ठग जालसाज कॉल कर सिम कार्ड को 4-जी से 5-जी में अपग्रेड करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जालसाज अपने मोबाइल से पीड़ित के नंबर का ई-सिम जारी कराने का आवेदन करते हैं, लेकिन ओटीपी मोबाइल नंबर धारक के पास आता है। लिहाजा कॉल पर बने रहकर वह पीड़ित से ओटीपी पूछ लेते हैं। अपने डिवाइस से ओटीपी डालने के बाद आरोपी एक कोड नंबर देकर उसे एसएमएस से भेजने के लिए कहते हैं। मैसेज भेजते ही पीड़ित का ई-सिम जालसाजों के नियंत्रण में आ जाता है। ई-सिम चालू रहने तक पीड़ित का नया सिम कार्ड भी एक्टिवेट नहीं हो पाता। इसका फायदा उठाकर पीड़ित के खाते से रकम साफ कर दी जाती है।