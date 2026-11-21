गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, रातभर कार बदलकर तीन जगह चलाई गोली
घटना के बाद सन्नी ने पुलिस को सूचना दी और थाने पहुंचकर शिकायत भी की। इसके बाद शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-एक निवासी लोन एजेंट शरत चौधरी की कार पर फायरिंग की गई।
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र में शुक्रवार रात नौ घंटे में अलग-अलग तीन स्थानों पर फायरिंग की गई। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। आरोप है कि खुद को गोगी गैंग का सदस्य बताने वाले आरोपी ने भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर और एक लोन एजेंट की कार पर अलग-अलग समय पर दो बार फायरिंग की। घटनाओं के वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
न्यू डिफेंस कॉलोनी निवासी सन्नी सैन भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) की युवा कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि शालीमार गार्डन में रहने वाला कुलदीप कसाना खुद को गोगी गैंग का सदस्य बताता है। शुक्रवार रात कुलदीप कसाना ने उन्हें फोन कर 10 हजार रुपये और कार की मांग की। सन्नी ने कार्यालय में नहीं होने की बात कही। आरोप है कि इसके कुछ देर बाद कुलदीप कार से उनके कार्यालय पहुंचा और बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की।
घटना के बाद सन्नी ने पुलिस को सूचना दी और थाने पहुंचकर शिकायत भी की। इसके बाद शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-एक निवासी लोन एजेंट शरत चौधरी की कार पर फायरिंग की गई। शरद ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों में देखा तो रात करीब 2:14 बजे सफेद रंग की कार से एक व्यक्ति आया और उनकी कार पर फायरिंग की। कार सवार चला गया और फिर लौटा। इसके बाद कार से उतरा और किसी वस्तु से उनकी कार की विंडशील्ड व साइड वाले शीशे पर कई वार करता दिख रहा है। शरद के मुताबिक, शनिवार सुबह सवा पांच बजे दूसरी कार से आरोपी दोबारा आया और उनकी कार पर फिर फायरिंग की। दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। पीड़ितों का आरोप है कि तीनों वारदात एक ही युवक ने कीं, लेकिन हर बार वह अलग कार से पहुंचा। एक ही रात में लगातार फायरिंग से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
वीडियो वायरल, लखनऊ से लिया गया संज्ञान
घटनाओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हो रहे हैं। लोगों ने वीडियो साझा कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। घटना का लखनऊ से संज्ञान लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्स खाते ने इन पोस्ट पर गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस को टैग करते हुए जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
गश्त और पुलिस की सक्रियता कटघरे में
शालीमार गार्डन में एक ही रात में तीन बार फायरिंग होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। भाकियू नेता सन्नी सैन का कहना है कि शुक्रवार रात कार्यालय के बाहर फायरिंग होते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी। थाने पहुंचकर शिकायत भी की, लेकिन इसके बाद भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। रात करीब 2:14 बजे लोन एजेंट की कार पर गोली चलाई, फिर लौटकर शीशा तोड़ा और शनिवार सुबह सवा पांच बजे फिर उसी कार को निशाना बनाया। पहली घटना के बाद करीब नौ घंटे तक आरोपी क्षेत्र में घूमता रहा। पीड़ितों का दावा है कि वह हर बार अलग कार से आया। ऐसे में सवाल है कि पहली सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी और वाहनों की चेकिंग क्यों नहीं की? रात में गश्त कर रही पुलिस फायरिंग की सूचना पर चौकन्नी क्यों नहीं हुई। एक ही कार पर दो बार फायरिंग होने से यह सवाल भी उठ रहा है कि पहली घटना के बाद पीड़ित के घर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। स्थानीय लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।
खुद को गोगी गैंग का सदस्य बताकर झाड़ता है रौब
शालीमार गार्डन में रहने वाले कुलदीप कसाना पर खुद को गोगी गैंग का सदस्य बताकर लोगों को धमकाने और रौब झाड़ने का आरोप है। भाकियू नेता सन्नी सैन के मुताबिक, कुलदीप ने शुक्रवार रात फोन कर उनसे 10 हजार रुपये और कार मांगी थी। मांग पूरी नहीं होने पर उनके कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहा है और अलग-अलग कारों से वारदात कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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