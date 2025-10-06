गेट पर मत थूको.. इतना कहने पर पड़ोसी ने मार दी ईंट, बेटी समेत दंपति को पीटा

गाजियाबाद के शास्त्रीनगर के रजापुर गांव में गेट पर थूकने का विरोध करने पर पड़ोसी ने दंपति और उनकी बेटी के साथ मारपीट की। ईंट से हुए हमले में महिला घायल हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

राजपुर गांव में रहने वाली सतवीरी ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि पड़ोस में रहने वाला अमित बीते तीन अक्तूबर को उनके घर के सामने थूक रहा था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो आरोपी ने गाली-गलौच शुरू कर दी और देखते ही देखते हाथापाई पर उतर आया। सतवीरी ने बताया कि आरोपी ने ईंट उठाकर उन पर फेंकी, जिससे उन्हें काफी चोट आई। इस बीच उनकी बेटी खुशबू बीच-बचाव करने आई तो अमित ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे खुशबू के चेहरे पर निशान पड़ गया। सतवीरी ने बताया कि जब उसके पति नरेश कुमार ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उनके साथ भी हाथापाई की और जाते-जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।