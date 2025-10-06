ghaziabad shastrinagar spitting dispute neighbor assaulted family गेट पर मत थूको.. इतना कहने पर पड़ोसी ने मार दी ईंट, बेटी समेत दंपति को पीटा, Ncr Hindi News - Hindustan
गेट पर मत थूको.. इतना कहने पर पड़ोसी ने मार दी ईंट, बेटी समेत दंपति को पीटा

गाजियाबाद के शास्त्रीनगर के रजापुर गांव में अपने घर के गेट पर थूकने का विरोध करने पर पड़ोसी अमित ने एक दंपति और उनकी बेटी के साथ ईंट से हमला कर मारपीट की, जिसमें महिला घायल हो गई, जिसके बाद कविनगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादMon, 6 Oct 2025 09:50 AM
गाजियाबाद के शास्त्रीनगर के रजापुर गांव में गेट पर थूकने का विरोध करने पर पड़ोसी ने दंपति और उनकी बेटी के साथ मारपीट की। ईंट से हुए हमले में महिला घायल हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

राजपुर गांव में रहने वाली सतवीरी ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि पड़ोस में रहने वाला अमित बीते तीन अक्तूबर को उनके घर के सामने थूक रहा था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो आरोपी ने गाली-गलौच शुरू कर दी और देखते ही देखते हाथापाई पर उतर आया। सतवीरी ने बताया कि आरोपी ने ईंट उठाकर उन पर फेंकी, जिससे उन्हें काफी चोट आई। इस बीच उनकी बेटी खुशबू बीच-बचाव करने आई तो अमित ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे खुशबू के चेहरे पर निशान पड़ गया। सतवीरी ने बताया कि जब उसके पति नरेश कुमार ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उनके साथ भी हाथापाई की और जाते-जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

घटना के संबंध में पीड़िता ने चार अक्तूबर को कविनगर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है