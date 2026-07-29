7 करोड़ का घर है, पुलिस के मुंह में नोट भर दूंगा…; कुत्ते को लेकर पड़ोसियों में जमकर हुई लड़ाई
Ghaziabad dog dispute viral video: गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल रहो रहा है। इसमें एक युवक 'पुलिस के मुंह में पैसे भर दूंगा' और '7 करोड़ का घर है मेरा' जैसी बातें कहता सुनाई दे रहा है। लड़ाई के पीछे की वजह पालतू कुत्ता बताया जा रहा है।
योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद
Ghaziabad dog dispute viral video: "पैसे से खरीद लूंगा। नोट भर दूंगा पुलिस के मुंह में। पता है कौन हूं मैं। सामने आकर घर देख ले, सात करोड़ का घर है मेरा…" सोशल मीडिया पर लड़ाई वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो गाजियाबाद के शास्त्रीनगर का बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, वीडियो में दिख रहे शख्स के बुरी तरह चिल्लाने के पीछे की वजह है, दो पड़ोसी के बीच कुत्ते को लेकर हुई लड़ाई। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों ने शिकायत दी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
कुत्ता काटने से शुरू हुई लड़ाई…
जानकारी के अनुसार शास्त्रीनगर में एक व्यक्ति द्वारा कुत्ते को पीटे जाने का आरोप है। इसका पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया।
सात करोड़ का मकान है, पुलिस के मुंह में पैसे भर दूंगा…
वायरल वीडियो में युवक यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि उसका सात करोड़ रुपये का मकान है और वह पुलिस के मुंह में पैसे भर देगा। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा बनी हुई है। घटना के बाद दोनों पक्ष कविनगर थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी। दोनों ने एक-दूसरे पर अभद्रता और विवाद बढ़ाने के आरोप लगाए हैं।
शिकायत पर क्या बोली पुलिस…
एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो समेत उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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