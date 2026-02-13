गाजियाबाद के होटल में गंदा धंधा कराने वाले '2 बड़े लोग', क्यों नप गए हैं 3 पुलिसवाले भी
गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के होटल में देह व्यापार के मामले में डीसीपी ने दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। तीनों पर कार्य में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है।
गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के होटल में देह व्यापार के मामले में डीसीपी ने दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। तीनों पर कार्य में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है। होटल में पिछले लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था, लेकिन बीपीओ और बीट एसआई को इसकी जानकारी ही नहीं थी। इस बीच यह भी पता चला है कि होटल में 'गंदा धंधा' कराने वाले दो बड़े लोग हैं।
वैशाली के सरोवर पोर्टिको होटल में चल रहे देह व्यापार का बुधवार को पुलिस ने खुलासा किया था। होटल में विदेशी युवतियों को भी लाया जाता था। पुलिस ने होटल से 11 युवतियों को रेस्क्यू करके होटल के प्रबंधक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। होटल से चरस और गांजा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने होटल के चार कमरों में छापेमारी की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला था कि होटल में पिछले लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था।
पुलिस अधिकारियों ने भी होटल में छह महीने से अधिक समय से गिरोह चलने की बात की थी। गिरोह के सदस्य देश भर से युवतियों को नौकरी का झांसा देकर यहां लाते थे और उनसे देह व्यापार करवाया जाता था। मौके से गिरोह के सरगना फरार होने में सफल रहे थे। होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया था।
डीसीपी बोले- ड्यूटी ठीक से नहीं करने की वजह से निलंबन
इस मामले में क्षेत्र के बीट एसआई अनुज और बीट पुलिस ऑफिसर मुकेश, लिंक बीपीओ ओमवीर को निलंबित किया गया है। डीसीपी ट्रांस हिंडन ने बताया कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की जानकारी रखे और उनकी सूचना उच्चाधिकारियों को दें। पाटिल ने कहा, 'बीपीओ और बीट एसआई ने अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभाई। बीपीओ की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की जानकारी रखे और उनकी सूचना उच्चाधिकारियों को दें, लेकिन ऐसा नहीं किया।'
फरार आरोपियों की तलाश की जा रही
कौशांबी थाना क्षेत्र में हुए देह व्यापार के मामले में पुलिस फरार आरोपियों की तलाश जुटी है। फरार आरोपियों में दो ऊंची पहुंच वाले बताए जा रहे हैं। इनके लिए पुलिस अधिकारियों के पास सिफारिश भी पहुंच रही हैं। वहीं रेस्क्यू की गई युवतियों ने गुरुवार को अदालत में बयान दर्ज कराए। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव को सौंपी गई है। फरार आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे।
