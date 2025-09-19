पत्नी को मार खुद भी तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, गाजियाबाद में सिक्योरिटी गार्ड का खूनी खेल

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड चार में एक निर्माणाधीन इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद भी तीसरी मंजिल से कूद गया। घायल सिक्योरिटी गार्ड की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड चार में एक निर्माणाधीन इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद भी तीसरी मंजिल से कूद गया। घायल सिक्योरिटी गार्ड की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पति-पत्नी में किस बात को लेकर विवाद हुआ था, यह अब तक पता नहीं चला है।

मूलरूप से मध्य प्रदेश के दामोह जिले के परसोरिया गांव में रहने वाला 25 वर्षीय सुनील रजक शक्ति खंड चार की एक निर्माणाधीन इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात था। वह इमारत की पहली मंजिल पर अपनी 23 वर्षीय पत्नी रानू के साथ रहता था।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह सुनील और रानू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद सुनील ने रानू की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके कुछ देर बाद सुनील ने इमारत की छत पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी।

सुनील पड़ोस में बने घर के रैंप पर आकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, सुबह 10 बजे आसपास के लोगों ने डायल-112 पर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर सुनील को अस्पताल पहुंचाया। घायल हालत में सुनील ने यह तो बताया कि उसने पत्नी रानू की गला दबाकर हत्या कर दी है, लेकिन यह नहीं बताया कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में सुनील की इलाज के दौरान कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने दोनों शवों कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं। दोनों के परिवार को पुलिस ने सूचना भेज दी है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि परिजनों की ओर से फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है।