गाजियाबाद में स्क्रैप कारोबारी की सिर कुचलकर हत्या, कमरे में मिला शव

गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में स्क्रैप कारोबारी की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह उनका शव गोदाम में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस छानबीन कर रही है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 1 Oct 2025 10:33 AM
ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के इलाइचीपुर गांव में 55 वर्षीय रहमान किराये के कमरे में रहते थे। पास में ही उनका कबाड़ का गोदाम है। रहमान ने बहनोई यामीन ने बुधवार सुबह पुलिस को सूचना दी कि रहमान की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वह सुबह छह बजे कबाड़ खरीदने के लिए निकले थे।

इसी दौरान रहमान के गोदाम का गेट बंद देखा, जबकि इस समय तक गोदाम खुल जाता है। उन्होंने किसी तरह गेट खोला तो अंदर रहमान लहूलुहान हालत में मृत पड़े थे। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सिर को भारी वस्तु से कुचला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट होंगे।

परिजनों को भी सूचना दे दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर कैमरे खंगाल रहे हैं। जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।