गाजियाबाद के सभी स्कूल-कॉलेजों में 30 Oct को नहीं होगी पढ़ाई, जानिए छुट्टी की वजह
गाजियाबाद के सभी स्कूलों में कल 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को पढ़ाई-लिखाई नहीं होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) गाजियाबाद ने यह आदेश जारी किया है।
गाजियाबाद के सभी स्कूलों में कल 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को पढ़ाई-लिखाई नहीं होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) गाजियाबाद ने PET-2026 की लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, जिले के सभी स्कूल-कॉलेजों को इस नियम को मानने का आदेश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में इस संबंध में जानकारी दी गई है।
सभी बोर्ड के स्कूल कॉलेज में रहेगी छुट्टी
यह आदेश जिले के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों पर लागू होगा। इसमें राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड के स्कूलों के साथ ही CBSE और ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। इसके अलावा, बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशों का पालन करना होगा।
PET-2026 की परीक्षा के चलते फैसला
जारी आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। इस तरह कुल छह पालियों में परीक्षा आयोजित कराने की योजना है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव के पत्र और गाजियाबाद के जिलाधिकारी के 12 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश का हवाला दिया गया है। परीक्षा से संबंधित जिलों में 30 अक्टूबर को एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है।
सभी संबंधित स्कूलों को निर्देश
जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद ने सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्याओं को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 30 अक्टूबर को जिले के संबंधित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा।
जानिए PET परीक्षा के बारे में
उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) आयोजित करता है। इसका उद्देश्य राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक पात्रता तय करना है। इसमें आमतौर पर 10वीं स्तर के सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, रीजनिंग, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।
PET पास करने वाले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और अन्य संबंधित पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, PET पास करना सरकारी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। यह भर्ती प्रक्रिया का शुरुआती चरण है। PET के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती की आगे की प्रक्रिया, जैसे मुख्य परीक्षा, के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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