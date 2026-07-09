गाजियाबाद में कल भी बंद रहेंगे स्कूल, एक से 12वीं कक्षा तक छुट्टी का ऐलान; भारी बारिश के बीच DM का आदेश
गाजियाबाद में 10 जुलाई को भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। ऐसे में डीएम ने कल भी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है।
गाजियाबाद में गुरुवार को मूसलाधार मॉनसूनी बारिश ने भारी तबाही मचाई। सड़कों पर पानी भर गया, बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इस दौरान अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत भी हो गई। मौसम विभाग ने कल यानी 10 जुलाई को भी गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसे देखते हुए कल एक से 12 तक के सभी स्कूलों के लिए छुट्टी ऐलान कर दिया गया है।
जिलाधिकारी की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग ने गाजियाबाद में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सभी स्कूलों में कल एक से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए छुट्टी का ऐलान किया जाता है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में इस मौसम की सबसे भारी बारिश हुई, जिससे जगह-जगह जल-जमाव हो गया, पेड़ उखड़ गए और लोगों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा, गाजियाबाद, गाजीपुर और फरीदाबाद से भी बड़े पैमाने पर जलभराव और यातायात जाम की खबरें मिलीं। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में निर्माणाधीन बेसमेंट के पास सड़क का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण धंस गया, जिससे वहां खड़ी एक कार और एक स्कूटर गड्ढे में गिर गए। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
इसके अलावा विजयनगर क्षेत्र की सर्वोदय नगर कॉलोनी में गुरुवार शाम बारिश के जलभराव में डूबकर तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद नगर निगम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं मसूरी थानाक्षेत्र के ढबारसी गांव में बारिश के बाद हुए जलभराव ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। नौ साल के बच्चे का पैर फिसलने से प्लाटिंग वाले जलभराव में डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
दिल्ली में भी भारी बारिश का कहर
वहीं दिल्ली में भी भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। विकास मार्ग, पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों, नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका, सदर बाजार और द्वारका से जलभराव की खबरें सामने आईं। दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात की रफ्तार बहुत धीमी रही। जंगपुरा के कुछ इलाकों में पैदल चलने वालों और वाहनों को घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। दोपहिया वाहन चालकों को पानी से भरी सड़कों पर अपनी गाड़ियों को धक्का देकर ले जाते हुए देखा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शालीमार गांव में जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पानी की सही निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वहीं, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी कंट्रोल रूम का दौरा कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जगहों पर जमा पानी हटा दिया गया है और हालात पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर हैं।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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