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गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते 9 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कब शुरू होंगी कक्षाएं?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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Ghaziabad school closed due to Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। जानिए अब कक्षाएं कब शुरू होंगी।  

bareilly school closed
कांवड़ यात्रा के चलते डीएम ने स्कूलों में ही छुट्टी

Ghaziabad school closed due to Kanwar Yatra: इन दिनों कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है। सड़कों पर निकल रहे कांवड़ श्रृद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में 4 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के लिए स्कूलों की छुट्टी की गई है। ये आदेश जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की तरफ से जारी किए गए हैं। ये आदेश सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

स्कूल बंद करने की यह है वजह

जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है। जनपद में सावन की शिवरात्रि का मु्ख्य त्योहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दौरान जनपद में कांवड़िये/श्रद्धालुओं का आवागमन मुख्य मार्गों पर जारी रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टी की गई है।

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जानिए कब से कब तक बंद रहेंगे स्कूल

इन स्कूलों में बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य संबद्ध बोर्डों से चलाए जा रहे स्कूल, मदरसा बोर्ड के शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं पर लागू रहेंगे। स्कूलों को 4 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के लिए बंद किया गया है।

क्या पूर्व निर्धारित परीक्षा होने पर भी रहेगी छुट्टी?

एक सवाल यह भी है कि अगर इसी बीच बच्चों की परीक्षाएं हुईं, तो क्या होगा। इस आदेश में उसके बारे में भी बताया गया है। आदेश में लिखा है- अगर जनपद के किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं तकनीकि संस्थान में यदि कोई कोर्स/ विषय में परीक्षा का कार्यक्रम पहले से घोषित है, तो उस स्थित को छोड़कर सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं तकनीकि संस्थाएं 4 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रहेंगी। यानी कि केवल पूर्व निर्धारित परीक्षा के मामले में छूट है।

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आपको बताते चलें कि सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त विभिन्न तीर्थस्थलों से गंगाजल लाकर अपने-अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार समेत अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हैं। इसी वजह से हर साल इस अवधि में कई जगह यातायात संबंधी विशेष इंतजाम किए जाते हैं और विद्यार्थियों व आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन आवश्यक प्रतिबंध और एडवाइजरी जारी करता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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