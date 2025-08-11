पानी की कमी की शिकायत करने पहुंचा तो बुरी तरह पीटा, गाजियाबाद के सोसायटी में कर्मचारी की दादागिरी

गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसायटी में कर्मचारी द्वारा दादागिरी करने का मामला सामने आया है। जब एक निवासी पानी की कमी की शिकायत करने पहुंचा तो कर्मचारी ने उसे बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई यह घटना रविवार को साया गोल्ड एवेन्यू सोसायटी में हुई। पुलिस ने एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है।

गाजियाबाद में एक बहुमंजिला आवासीय परिसर के निवासी को पानी की कमी को लेकर हुए विवाद के दौरान एक कर्मचारी ने पीट दिया। सीसीटीवी में कैद हुई यह घटना रविवार को साया गोल्ड एवेन्यू सोसायटी में हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक निवासी मेंटेनेंस स्टाफ से बात करता दिख रहा है। जल्द ही बातचीत बहस में बदल गई और दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे। इसके बाद निवासी कर्मचारी को धक्का देते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद कर्मचारी उसके चेहरे पर मुक्का मारता है।

कर्मचारी उसे तब तक पीटता रहता है जब तक कि कई अन्य लोग झगड़ा रोकने की कोशिश नहीं करते। लोगों द्वारा दोनों को अलग करने के बाद निवासी फिर से कर्मचारी पर झपट पड़ता है और उसकी शर्ट पकड़ लेता है। इसके बाद हाथापाई फिर से शुरू हो जाती है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

इंदिरापुरम के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि साया गोल्ड हाईराइज निवासी राहुल अरोड़ा ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में लावण्या तायल, रविकांत और तीन अन्य अज्ञात लोगों के नाम हैं। उन पर बीएनएस की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीवास्तव के अनुसार, पुलिस ने तायल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और जल्द ही उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इससे पहले, ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक बहुमंजिला इमारत से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। देर रात बिजली कटौती को लेकर हुए विवाद में इको विलेज 1 सोसाइटी के चार कर्मचारियों को निवासियों पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।