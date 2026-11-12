गाजियाबाद बना उत्तर प्रदेश का नंबर-1 शहर, इस मामले में राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड
गाजियाबाद शहर स्वच्छता के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे अव्वल रहा। जबकि पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में तीसरा स्थान था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत स्वच्छ शहरों की बुधवार को दिल्ली में घोषणा की गई। राष्ट्रपति मुर्मु ने गाजियाबाद के महापौर और नगर आयुक्त को अवार्ड देकर सम्मानित किया।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत स्वच्छ शहरों की बुधवार को दिल्ली में घोषणा की गई। गाजियाबाद शहर को उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला, जबकि पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में तीसरा स्थान था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महापौर और नगर आयुक्त को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस बार नई पहल बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ विषय पर आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 के तहत स्वच्छ भारत मिशन-शहरी में योगदान देने वाले देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार दिए। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत गाजियाबाद नगर निगम को स्वच्छ शहर की श्रेणी में प्रदेश में पहला स्थान मिला। इसके लिए राष्ट्रपति ने प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री एके शर्मा, महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, मुख्य अभियंता एनके चौधरी उपस्थित रहे।
पुराने शहर में अभी और काम की जरूरत
शहर के लोगों ने भी निगम को स्वच्छ शहर में पहला स्थान मिलने पर खुशी जताई है। साथ ही लोगों का कहना है कि विजयनगर और नंदग्राम जैसे पुराने शहर में स्वच्छता पर और अभी और काम करने की जरूरत है। सड़कों के किनारे से नियमित कूड़े का उठान होना चाहिए।
नोएडा को देश में छठा स्थान
देशभर में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में नोएडा ने देश में छठा स्थान हासिल किया है। यह दावा नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने किया है। यह उपलब्धि नोएडा प्राधिकरण की दीर्घकालिक रणनीति, सफाई व्यवस्था में निरंतर सुधार और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता का परिणाम मानी जा रही है। इस बार नोएडा ने ऑल इंडिया रैंकिंग में भी प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2023 में 14वें स्थान पर रहने वाला शहर इस बार छठे पायदान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय रैंकिंग में आठ स्थानों का यह सुधार शहर की स्वच्छता व्यवस्था में आए सकारात्मक बदलावों को दर्शाता है। नोएडा की इस उपलब्धि के पीछे प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ सफाई कर्मियों की मेहनत और शहरवासियों का सहयोग भी अहम रहा है।
इन मानकों पर खरा उतरने के बाद रैंकिंग जारी की
● निगम द्वारा दी जाने वाली सेवा से शहर के लोग संतुष्ट हैं या नहीं इसका फीडबैक लिया
● फुटपाथ और डिवाइडर की हालत
● सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई व्यवस्था, शौचालयों का रखरखाव, नालों की स्थिति
● सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग करना, कूड़ा उठाने वाले वाहनों में ट्रैकिंग और मानिटरिंग सिस्टम की उपलब्धता
● खुले में मल-मूत्र त्याग की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।
ढलावघर खत्म कराए
निगम ने इस साल करीब 100 ढलावघर खत्म कराए। सूखा और गीला कूड़ा घरों में ही अलग करने के लिए जागरुकता अभियान चलाया। ढलावघरों से रोजाना कूड़े का उठान कराया। स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक किया गया। इसके अलावा हरियाली पर जोर दिया। निगम ने खाली स्थान से कूड़ा हटवाकर पौधे भी लगाए।
शहर के लोगों को दिया सम्मान का यह श्रेय
महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि सम्मान का यह श्रेय शहर के लोगों को जाता है। लोगों ने कचरा पृथक्करण और प्लास्टिक मुक्त अभियान को अपनाया है। निगम हर घर से कूड़ा एकत्रित कर उसका निस्तारण कर रहा है। इस कारण गाजियाबाद स्वच्छ सिटी में पहले स्थान पर आया है।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा किनिगम सीमा में रोजाना सफाई मित्र कड़ी मेहनत कर शहर को स्वच्छ रख रहे हैं। समय से गंदगी को साफ किया जा रहा है। कूड़े का सही निस्तारण कर निगम ने प्रदेश में पहला स्थान पाया है। निगम लगातार इसी शृंखला को बनाए रखेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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