Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad rajnagar extension landlady murder by tenant postmortem report
चुन्नी से गला घोंटा, सिर पर कुकर मारा; गाजियाबाद में मकान मालकिन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या-क्या

चुन्नी से गला घोंटा, सिर पर कुकर मारा; गाजियाबाद में मकान मालकिन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या-क्या

संक्षेप:

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में किरायेदार से किराया मांगने गई मकान मालकिन की हत्या सिर पर कुकर से हमला कर की गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर चोट के चलते अधिक खून बहना मौत का कारण बना। हालांकि, मौत से पहले गला घोंटने की पुष्टि भी हुई है।

Dec 20, 2025 06:53 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी में किरायेदार से किराया मांगने गई मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा की हत्या सिर पर कुकर से हमला कर की गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर चोट के चलते अधिक खून बहना मौत का कारण बना। हालांकि, मौत से पहले गला घोंटने की पुष्टि भी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी के एम-ब्लॉक में रहने वाली दीपशिखा शर्मा दादरी स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिन विभाग में कार्यरत थी। उनके पति उमेश कुमार शर्मा फरीदाबाद की एक केमिकल कंपनी में जीएम के पद पर हैं। दंपति की एक बेटी दिल्ली में नौकरी करती है। दीपशिखा का सोसाइटी के ही एफ-ब्लॉक में एक अन्य फ्लैट है, जिसे उन्होंने 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को दे रखा था। किरायेदार दंपति ने बुधवार रात फ्लैट मालकिन 48 वर्षीय दीपशिखा की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि दीपशिखा शर्मा के सिर पर कुकर से वार किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि घटना से पहले उनका गला दबाया गया और शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। हालांकि, मौत का प्राथमिक कारण सिर में आई गंभीर चोट और उससे हुआ अत्यधिक रक्तस्राव है।

दोनों आरोपियों को जेल भेजा : एसीपी नंदग्राम ने बताया कि जय गुप्ता पहले ट्रांसपोर्ट का काम करता था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वह पिछले करीब पांच महीनों से किराया नहीं दे पा रहा था, जबकि दीपशिखा कई बार किराया मांग चुकी थीं। बुधवार को दीपशिखा दो बार किराया मांगने आरोपी दंपति के फ्लैट पर गई थी। कहासुनी के बाद दंपति ने पहले चुन्नी से उनका गला घोंटा और फिर कुकर से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।