गाजियाबाद में कहां बन रही मल्टीलेवल पार्किंग? करोड़ों का खर्चा, 700 गाड़ियों के लिए इंतजाम

गाजियाबाद में राज नगर डिस्टिक सेंटर (आरडीसी) में मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें 700 से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे। 125 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली पार्किंग से क्षेत्र में जाम की समस्या दूर होने की संभावना है। पार्किंग बनाने के लिए प्राधिकरण एजेंसी तय करने में जुटा है।

शहर में आरडीसी एक व्यावसायिक केंद्र है। यहां राष्ट्रीय ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोरूम, दो मॉल, रेस्टोरेंट और कई कंपनियों के कार्यालय हैं। यहां हर रोज 10 हजार से ज्यादा लोग आते हैं। यहां आने वाले वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाहनों को सड़क से निकलने में भी दिक्कत होती है। साथ ही सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। इससे निजात दिलाने के लिए जीडीए ने यहां मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की योजना बनाई है,जिसके लिए एजेंसी तय की जाएगी।

इसके लिए प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया है। इसमें तकनीकी बिड जारी की जाएगी। इसके बाद फाइनेंशियल बिड निकाली जाएगी। इसमें जिस एजेंसी का चयन होगा, वह मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण पीपीपी मॉडल पर करेगी। जीडीए की योजना है कि वह दुबई मॉल के सामने हरित पट्टी की करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन का भू परिवर्तन कर यहां पार्किंग बना दे। वहीं पार्किंग के ऊपर पार्क विकसित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में हरियाली भी रहे।