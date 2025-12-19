Hindustan Hindi News
ghaziabad raj nagar extension murder of flat owner by tenant
कंगाली, मिसकैरिज और रेंट का प्रेशर; गाजियाबाद में मकान मालकिन के हत्यारे कपल की क्या पूरी कहानी

कंगाली, मिसकैरिज और रेंट का प्रेशर; गाजियाबाद में मकान मालकिन के हत्यारे कपल की क्या पूरी कहानी

संक्षेप:

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में किराया मांगने गईं एक फ्लैट मालकिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर लाश को बैग में भरकर बेड बॉक्स में छिपा दिया। आरोपियों को बिजनेस में घाटा हो गया और अपना घर बेचना पड़ा था।

Dec 19, 2025 11:27 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में किराया मांगने गईं एक फ्लैट मालकिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर लाश को बैग में भरकर बेड बॉक्स में छिपा दिया। किरायेदार आकृति गुप्ता ने 48 वर्षीय दीपशिखा शर्मा का दुपट्टे से गला घोंटा तो उसके पति जय ने प्रेशर कुकर से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले की वे लाश को बाहर फेंक पाते, दीपशिखा की घरेलू सहायिका की सूझ-बूझ से पकड़े गए। यह भी पता चला है कि आकृति और उसके पति की ना सिर्फ आर्थिक हालत खराब थी, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझ रहे थे। इस बीच किराये के लिए बार-बार टोके जाने पर उन्होंने खौफनाक कदम उठाया।

दीपशिखा शर्मा के पति उमेश शर्मा गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। दोनों राजनगर एक्सटेंशन की औरा चिमेरा सोसाइटी के टावर-M में रहते हैं। इसी साल फरवरी में उन्होंने F टावर में पांचवीं मंजिल पर स्थित अपने दूसरे फ्लैट को किराये पर लगाया था। आकृति और जय ने फ्लैट लेने के कुछ दिनों बाद ही किराया चुकाने में आनाकानी और देरी शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने पांच महीने से किराया नहीं दिया था। मकान मालिक से किराये को लेकर उनकी आए दिन बहस होती थी।

बुधवार शाम दीपशिखा अपनी घरेलू सहायिका मिन्नी के साथ किराया मांगने गईं। शाम करीब साढ़े पांच जब जब दोनों आकृति के पास गए तो उसने कहा कि उसके पति पैसों का इंतजाम करने बाहर गए हैं। उसने एक घंटे बाद आकर किराया ले जाने को कहा। शाम को एक बार फिर जब दीपशिखा किराया लेने गईं तो मिन्नी उनके साथ नहीं थी। मिन्नी का कहना है कि दीपशिखा मैडम ने उसे फोन किया तो उसने अकेले जाने से रोका और कहा कि वह काम खत्म करके आ रही है तो दोनों साथ जाएँगे। लेकिन दीपशिखा अकेले ही चली गईं।

बाद में जब मिन्नी दीपशिखा के घर रात का खाना बनाने गई तो उन्हें वहां नहीं पाया। इसके बाद वह तुरंत आकृति और जॉय के फ्लैट में खोजने गई। दरवाजा खोलते ही जॉय ने कहा कि वह अभी-अभी चली गईं। सोसाइटी में इधर-उधर खोजने के बाद भी जब दीपशिखा नहीं मिली तो वह दोबारा एफ टावर के उस फ्लैट में गई। मिन्नी ने कहा कि उस समय दोनों पति-पत्नी वहां से निकलने की कोशिश में थे। लेकिन कुछ गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए उसने उन्हें भागने से रोका और दीपशिखा के पति को फोन करके बुलाया। फर्श पर खून देखकर उसने पुलिस को भी फोन किया।

पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने जय और आकृति को एक ऑटो रिक्शा में सूटकेस के साथ भागने की कोशिश करते हुए बी देखा। वे सीढ़ियों तक आए थे लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर दो परिवारों के बीच हो रहे झगड़े को देखकर अपना इरादा बदल लिया। पुलिस के मुताबिक, दीपशिखा उस दिन अपना बकाया किराया लेना चाहती थीं और इसको लेकर किरायेदारों से तीखी बहस हुई। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जय ने कबूल किया कि बहस के बाद उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। जय ने कहा कि दीपशिखा ने आकृति का अपमान किया इसके बाद उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया। आकृति ने एक दुपट्टे से दीपशिखा का गला घोंट दिया तो उसने प्रेशर कुकर से वार किया।

पुलिस का कहना है कि आकृति और दीपशिखा इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। एक अधिकारी ने बताया, 'जय ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था, लेकिन उसे इसमें भारी घाटा हो गया था। इसकी वजह से उन्हें संजय नगर में अपना घर बेचकर किराये के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा था। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी रोजमर्रा के खर्चे के लिए बी पैसे नहीं थे। दोनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझ रहे थे। आकृति का मिसकैरिज हो गया था तो जय के किडनी में दिक्कत है। '

