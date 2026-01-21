गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग होगी हाईटेक, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरों से रखी जाएगी नजर

संक्षेप: गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए आरपीएफ ने 360 डिग्री रोटेशन वाले आधुनिक पीटी जेड कैमरे लगाने का प्रस्ताव भेजा है, जिससे वाहन चोरी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगेगी।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आधुनिक पीटी जेड कैमरे लगाए जाएंगे। इसे लगाने का प्रस्ताव बनाकर आरपीएफ ने स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेज दिया है। कैमरे के लगने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुपर फास्ट से लेकर एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन ठहरती है। जिले के अलावा आसपास के जनपद के भी लोग यहां से ट्रेन पकड़ते हैं। पार्किंग में रोजाना बड़ी संख्या में दो पहिया और चार पहिया वाहन खड़े किए जाते हैं। पार्किंग में पुख्ता निगरानी नहीं होने की वजह से वाहन चोरी या अन्य तरह की घटनाओं की चिंता बनी रहती है। इसे देखते हुए आरपीएफ ने पार्किंग परिसर में सुरक्षा को और मजबूत करने का निर्णय लिया है।

पार्किंग में आधुनिक पीटी जेड रोटेशन कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर चेतन प्रकाश ने बताया कि कैमरे लगने के बाद 24 घंटे प्रभावी रूप से निगरानी रखी जा सकेगी। कमरे की खासियत यह होगी कि 360 डिग्री तक घूम कर निगरानी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कैमरे को किसी खास स्थान पर फोकस कर जूम किया जा सकता है, जिससे दूर की गतिविधियां भी साफ दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि इससे पार्किंग के किसी भी कोने पर नजर रखना आसान होगा। इसके अतिरिक्त स्टेशन परिसर में भी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।