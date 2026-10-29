जिम ट्रेनर के प्यार में पागल गाजियाबाद की प्रिया; करवाचौथ से पहले पति को मारने की साजिश, 12 बार चाकू गोदा
गाजियाबाद में शशांक कंथारिया को उनके घर 12 बार चाकू गोदा गया। पुलिस ने मामले में उनकी पत्नी प्रिया और कथित प्रेमी प्रताप को अरेस्ट कर लिया है। अब सीसीटीवी में प्रिया के मंसूबे सामने आए हैं।
गाजियाबाद में प्रिया शर्मा नाम की महिला ने करवा चौथ से तीन दिन पहले अपने पति शशांक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। वह एक जिम ट्रेनर प्रताप के प्यार में पागल थी। प्रिया के कहने पर उसका प्रेमी घर में दाखिल हुआ और सोते-सोते शशांक हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, चाकू से 12 बार वार किए गए थे। पुलिस को इस घटना में अहम सुराग सीसीटीवी हाथ लगा है। गंभीर रूप से घायल शशांक यशोदा मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती है।
पुलिस के मुताबिक, शशांक कंथारिया पर 26 अक्टूबर की सुबह घर पर चाकू से हमला किया गया था। वह अपनी पत्नी प्रिया के साथ गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में किराये के फ्लैट में रहते हैं। मामले से जुड़े एक सीसीटीवी फुटेज में प्रिया को सुबह 5 बजकर 17 मिनट पर वसुंधरा सेक्टर-1 की जागृति रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी से अपनी कार लेकर निकलते देखा गया। इसके करीब तीन मिनट बाद प्रताप सोसाइटी में दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वह प्रिया के घर की ओर गया। आरोप है कि उस समय शशांक सो रहे थे और प्रताप ने उन पर चाकू से कई बार हमला किया।
पति की चीखें सुनकर बाहर निकले पड़ोसी
पड़ोसियों के मुताबिक, घर से शशांक के चीखने और दंपती के तीन साल के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सुबह करीब 5 बजकर 23 मिनट पर प्रताप घर से बाहर भागता दिखाई दिया। पड़ोसियों ने बताया कि उसके दोनों हाथों में चाकू थे। प्रताप को भागते देखकर इलाके में टहल रहे कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने उसका पीछा किया। पड़ोसियों के मुताबिक, पीछा किए जाने पर प्रताप ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद दो बाइक सवारों और एक सुरक्षा गार्ड की मदद से उसे सोसाइटी के मुख्य गेट पर पकड़ लिया गया।
करीब 20 मिनट बाद पड़ोसियों ने इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर शशांक को घायल हालत में पाया। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
प्रिया ने खुला छोड़ा था गेट
पुलिस के मुताबिक, इस सोसाइटी में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए वहां रहने वाले लोगों की अनुमति जरूरी होती है। आरोप है कि प्रिया ने प्रताप के प्रवेश का रास्ता आसान बनाया था। पुलिस का कहना है कि प्रिया ने सोसाइटी का गेट खुला छोड़ दिया था, जिससे प्रताप को अंदर आने में आसानी हुई। पुलिस इस मामले में दोनों की भूमिका की जांच कर रही है।
प्रिया की दूसरी शादी थी
शशांक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। करीब चार साल पहले उनकी शादी प्रिया से हुई थी। पुलिस के मुताबिक, प्रिया की यह दूसरी शादी थी।
दोनों सरकारी नौकरी करते थे। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें दंपती के बीच किसी विवाद की जानकारी नहीं थी।
पुलिस के मुताबिक, प्रिया पिछले सात से आठ महीने से वसुंधरा स्थित फिटनेस हेडक्वार्टर जिम जा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर प्रताप सिंह से हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वे व्हाट्सऐप पर भी संपर्क में रहने लगे।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्रताप ने बताया कि वह और प्रिया शादी करना चाहते थे। रिश्ते का पता चलने पर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक, शशांक को अपनी पत्नी और प्रताप के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वह नवंबर में दिवाली के बाद दूसरी जगह शिफ्ट होने की योजना बना रहे थे। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद दोनों ने शशांक को मारने की योजना बनाई।
प्रताप को कई बार घर पर भी बुलाती थी प्रिया
जांचकर्ताओं के मुताबिक, प्रिया कभी-कभी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर पर रुक जाती थी। जब शशांक ऑफिस चले जाते थे, तो वह कथित तौर पर प्रताप को घर बुलाती थी। पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर की सुबह भी प्रिया और प्रताप साथ में दौड़ने के दौरान मिले थे। आरोप है कि इसी दौरान दोनों ने शशांक की हत्या करने को लेकर चर्चा की थी।
पुलिस ने मामले में प्रिया शर्मा और प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन