डाक विभाग के सीनियर अकाउंटेंट को घर में चाकू से गोदा, पत्नी और जिम ट्रेनर पकड़े; गाजियाबाद में सनसनीखेज कांड

गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में डाक विभाग के सीनियर अकाउंटेंट पर घर में घुसकर सोते समय चाकू से एक दर्जन वार किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अकाउंटेंट की पत्नी और उसके जिम ट्रेनर को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।

गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-एक में सोमवार तड़के दिल्ली स्थित डाक विभाग में तैनात सीनियर अकाउंटेंट शशांक पर पत्नी के जिम ट्रेनर द्वारा सोते वक्त घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। आरोपी ने उन पर चाकू से दर्जनभर वार किए। अकाउंटेंट को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में अकाउंटेंट की पत्नी और एक जिम ट्रेनर को हिरासत में लिया है।

पुलिस की शुरुआती जांच में पत्नी और जिम ट्रेनर के बीच संबंध होने और हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई है। मूलरूप से झांसी के रहने वाले सीनियर अकाउंटेंट वसुंधरा सेक्टर-एक में पत्नी और बेटी के साथ किराये के मकान में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक, अकाउंटेंट की पत्नी वसुंधरा स्थित फिटनेस हेड क्वार्टर जिम में नियमित रूप से जाती है। शामली के बझेड़ी गांव का रहने वाला प्रताप सिंह भी इस जिम में जनवरी से ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिम में संपर्क के दौरान अकाउंटेंट की पत्नी और प्रताप के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। पुलिस को आशंका है कि अकाउंटेंट को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने हत्या की साजिश रची। इसी के तहत सोमवार तड़के प्रताप ने वारदात को अंजाम दिया। अकाउंटेंट ने किसी तरह घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर बनी हुई है।

सीसीटीवी फुटेज से अहम जानकारी मिली पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो वारदात से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई। फुटेज के मुताबिक, अकाउंटेंट की पत्नी सोमवार सुबह 5:27 बजे घर से जिम के लिए निकली। इसके करीब तीन मिनट बाद सुबह 5:30 बजे प्रताप घर में दाखिल होता दिखाई दिया। आरोप है कि घर के अंदर पहुंचने के बाद उसने बेड पर सो रहे अकाउंटेंट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उस समय अकाउंटेंट की साढ़े तीन साल की बेटी भी बेड पर सो रही थी। पुलिस के अनुसार, घर का मेन गेट ठीक से बंद नहीं किया गया था। दरवाजा खुला रहने के कारण आरोपी आसानी से अंदर दाखिल हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए दोनों से पूछताछ शुरू की है।

लहूलुहान हालत में घर से बाहर भागे हमले के दौरान अकाउंटेंट ने विरोध किया और लहूलुहान हालत में घर से बाहर भागकर शोर मचाया। इस दौरान आरोपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर निकलने में कामयाब रहे। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद अकाउंटेंट को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान घायल अकाउंटेंट की पत्नी ने जिम ट्रेनर प्रताप के साथ संबंध होने से इनकार किया है। वहीं, पुलिस के मुताबिक, प्रताप ने पूछताछ में फरवरी से उसके साथ संबंध होने की बात स्वीकार की है। इन बयानों और अन्य साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है।