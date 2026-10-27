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डाक विभाग के सीनियर अकाउंटेंट को घर में चाकू से गोदा, पत्नी और जिम ट्रेनर पकड़े; गाजियाबाद में सनसनीखेज कांड

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में डाक विभाग के सीनियर अकाउंटेंट पर घर में घुसकर सोते समय चाकू से एक दर्जन वार किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अकाउंटेंट की पत्नी और उसके जिम ट्रेनर को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।

Ghaziabad Police
गाजियाबाद में डाक विभाग के सीनियर अकाउंटेंट को घर में चाकू से गोदा डाला।

गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-एक में सोमवार तड़के दिल्ली स्थित डाक विभाग में तैनात सीनियर अकाउंटेंट शशांक पर पत्नी के जिम ट्रेनर द्वारा सोते वक्त घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। आरोपी ने उन पर चाकू से दर्जनभर वार किए। अकाउंटेंट को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में अकाउंटेंट की पत्नी और एक जिम ट्रेनर को हिरासत में लिया है।

पुलिस की शुरुआती जांच में पत्नी और जिम ट्रेनर के बीच संबंध होने और हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई है। मूलरूप से झांसी के रहने वाले सीनियर अकाउंटेंट वसुंधरा सेक्टर-एक में पत्नी और बेटी के साथ किराये के मकान में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक, अकाउंटेंट की पत्नी वसुंधरा स्थित फिटनेस हेड क्वार्टर जिम में नियमित रूप से जाती है। शामली के बझेड़ी गांव का रहने वाला प्रताप सिंह भी इस जिम में जनवरी से ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिम में संपर्क के दौरान अकाउंटेंट की पत्नी और प्रताप के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। पुलिस को आशंका है कि अकाउंटेंट को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने हत्या की साजिश रची। इसी के तहत सोमवार तड़के प्रताप ने वारदात को अंजाम दिया। अकाउंटेंट ने किसी तरह घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर बनी हुई है।

सीसीटीवी फुटेज से अहम जानकारी मिली

पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो वारदात से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई। फुटेज के मुताबिक, अकाउंटेंट की पत्नी सोमवार सुबह 5:27 बजे घर से जिम के लिए निकली। इसके करीब तीन मिनट बाद सुबह 5:30 बजे प्रताप घर में दाखिल होता दिखाई दिया। आरोप है कि घर के अंदर पहुंचने के बाद उसने बेड पर सो रहे अकाउंटेंट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उस समय अकाउंटेंट की साढ़े तीन साल की बेटी भी बेड पर सो रही थी। पुलिस के अनुसार, घर का मेन गेट ठीक से बंद नहीं किया गया था। दरवाजा खुला रहने के कारण आरोपी आसानी से अंदर दाखिल हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए दोनों से पूछताछ शुरू की है।

लहूलुहान हालत में घर से बाहर भागे

हमले के दौरान अकाउंटेंट ने विरोध किया और लहूलुहान हालत में घर से बाहर भागकर शोर मचाया। इस दौरान आरोपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर निकलने में कामयाब रहे। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद अकाउंटेंट को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान घायल अकाउंटेंट की पत्नी ने जिम ट्रेनर प्रताप के साथ संबंध होने से इनकार किया है। वहीं, पुलिस के मुताबिक, प्रताप ने पूछताछ में फरवरी से उसके साथ संबंध होने की बात स्वीकार की है। इन बयानों और अन्य साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

सूर्यबली मौर्य, एसीपी इंदिरापुरम, ''शुरुआती जांच में जिम ट्रेनर प्रताप सिंह और घायल की पत्नी के बीच संबंध होने की बात सामने आई है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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