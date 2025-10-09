ghaziabad post office importance speed post parcels abroad festival मैसेज के दौर में भी डाकघरों की अहमियत बरकरार, गाजियाबाद से 2 साल में भेजे गए 12 हजार पार्सल, Ncr Hindi News - Hindustan
मैसेज के दौर में भी डाकघरों की अहमियत बरकरार, गाजियाबाद से 2 साल में भेजे गए 12 हजार पार्सल

तकनीक के इस दौर में भी गाजियाबाद डाकघर की अहमियत बनी हुई है, जहां से पिछले दो सालों में देश-विदेश में करीब 12,000 चिट्ठी, उपहार और पार्सल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए हैं।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, अमन वत्स। गाजियाबादThu, 9 Oct 2025 07:19 AM
मैसेज के दौर में आज भी डाकघरों की अहमियत बरकरार है। डाकघर के माध्यम से लोग देश और विदेश तक चिट्ठी, उपहार और अन्य जरूरी दस्तावेज भेजते हैं। पिछले दो साल में गाजियाबाद शहर से करीब 12 हजार चिट्ठियां देश-विदेश में भेजी जा चुकी हैं।

मुख्य प्रधान डाकघर की सीनियर पोस्ट मास्टर चंचल ढाका ने बताया कि डाक सेवा तकनीक के इस युग में भी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर त्योहारों के समय इसकी भूमिका अधिक बढ़ जाती है। शहर से इंग्लैंड, स्पेन, इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब आदि अन्य देश में डाक भेजी जाती हैं। पिछले दो सालों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में करीब साढ़े सात हजार चिट्ठी, उपहार, पार्सल भेजे गए हैं। वहीं, विदेशों में करीब पांच हजार उपहार, चिट्ठी, पार्सल आदि स्पीड पोस्ट से भेजे गए हैं।

अगस्त में ही आधुनिकरण किया था

अगस्त में ही सभी डाकघर में नया सॉफ्टवेयर रोलआउट किया गया था। इनमें यूपीआई के माध्यम से भुगतान की शुरुआत की गई। इसके बाद से डाकघर में लंबी कतारों में कमी आई। रजिस्ट्री बंद कर स्पीड पोस्ट में ही इसे समाहित किया गया।

रक्षाबंधन, दीवाली और भाई दूज पर डाक सेवा निभाती है अहम भूमिका

वैसे तो डाक सेवा पूरे 12 महीने ही लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, लेकिन रक्षाबंधन और दीवाली जैसे भावनाओं से जुड़े त्योहार पर यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शहर में रह रहे ऐसे कई लोग जो यहां नौकरी एवं पढ़ाई के उद्देश्य से परिवार से दूर रह रहे हैं और किसी कारणवश वे त्योहार पर घर नहीं जा पाते हैं। ये लोग डाक सेवाओं के माध्यम से अपने परिवार के लोगों से चिट्ठी, उपहार भेज कर आदान-प्रदान करते हैं। इसमें मिठाई से लेकर राखी, पैसे शामिल हैं।