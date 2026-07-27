सत्यम पंडित की बढ़ीं मुश्किलें; कांवड़ यात्रा ड्यूटी को लेकर 'एक' मांग पड़ गई भारी
हिंदूवादी कार्यकर्ता सत्यम पंडित के विवादित वीडियो सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कथित तौर पर कांवड़ यात्रा के दौरान एक मुस्लिम अधिकारी की जगह हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग की थी।
हिंदूवादी कार्यकर्ता सत्यम पंडित की मुश्किलें बढ़ती मालूम पड़ रही हैं। गाजियाबाद पुलिस ने सत्यम पंडित के कांवड़ यात्रा के दौरान तैनात एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी को ड्यूटी से हटाने संबंधी बयान की जांच शुरू कर दी है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सत्यम पंडित के दो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। एक एक वीडियो गाजियाबाद से जुड़ा है।
पुलिस अधिकारी को ड्यूटी से हटाने की उठाई थी मांग
एक वीडियो में सत्यम पंडित ने कहा कि किसी भी मुस्लिम अधिकारी की कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए। सत्यम पंडित ने कथित तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नंदग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त जियाउद्दीन अहमद को हटाने और उनकी जगह एक हिंदू अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की थी।
ऐक्शन लेगी पुलिस
पुलिस उपायुक्त (सिटी/ट्रांस हिंडन) धवल जयसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है। वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के नतीजों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रदर्शनकारियों से पूछताछ का वीडियो वायरल
हाल ही में सत्यम पंडित का एक और वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से संबंधित दो युवा प्रदर्शनकारियों से पूछताछ करता नजर आ रहा है। वह प्रदर्शनकारियों से उनके नाम, पता और धर्म पूछता नजर आ रहा है। वीडियो में सत्यम 2 प्रदर्शनकारियों के साथ गालीगलौज करता नजर आ रहा है।
सत्यम पंडित को गिरफ्तार करने की मांग
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी वायरल वीडियो शेयर करते हुए सत्यम पंडित को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। महुआ मोइत्रा ने भी सत्यम पंडित के वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह खुद भी FIR दर्ज करा सकती हैं।
प्रदर्शनकारियों को परेशान करने पर क्या बोली पुलिस?
वहीं गाजियाबाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को परेशान करने के मामले में कहा कि चूंकि वह वीडियो दिल्ली पुलिस के क्षेत्राधिकार से जुड़ा है इसलिए पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है। सत्यम पंडित से उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए कोशिशें की गईं लेकिन बार-बार प्रयास करने के बावजूद सत्यम पंडित से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।
हिंदू वीर सेना का संस्थापक
सत्यम पंडित 'हिंदू वीर सेना' का संस्थापक बताया जाता है। सत्यम पंडित गाजियाबाद में काफी एक्टिव बताया जाता है। सत्यम पंडित जेल भी जा चुका है। अगस्त 2024 में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया था। पहले भी वीडियो वायरल होने के मामलों में गाजियाबाद पुलिस उस पर कार्रवाई कर चुकी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।