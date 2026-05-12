गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश मार गिराए, 27 लाख की कैश वैन लूटमार कांड में थे शामिल

गाजियाबाद में हुई कैश वैन लूट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मृत बदमाशों के नाम हैं- जुबैर और उसका साथी समीर। घटना का साजिशकर्ता जुबैर मुजफ्फरनगर निवासी बताया गया है। पुलिस ने बताया, इनके ऊपर 1-1 लाख रुपये का इनाम था।

गाजियाबाद में हुई कैश वैन लूट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मृत बदमाशों के नाम हैं- जुबैर और उसका साथी समीर। घटना का साजिशकर्ता जुबैर मुजफ्फरनगर निवासी बताया गया है। पुलिस ने बताया, इनके ऊपर 1-1 लाख रुपये का इनाम था। मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल और एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि छह मई को क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में एनएच-नौ पर कैश वैन लूट की वारदात हुई थी। दोपहर करीब एक बजे हुई घटना में नकाबपोश बदमाशों ने कैश वैन को घेरकर चालक तेजपाल सिंह पर फायरिंग की थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गया था। वारदात के बाद पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड ने मामले के खुलासे के लिए स्वाट टीम समेत आठ टीमें गठित की थीं।

घटना के बाद पुलिस ने एनएच-नौ पर क्रॉसिंग रिपब्लिक, विजयनगर, वेव सिटी थानाक्षेत्र और आसपास के इलाकों के 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान कर सोमवार को विजयनगर क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और लूटी गई रकम में से आठ लाख छह हजार रुपये बरामद किए गए थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने फरार बदमाशों के बारे में अहम जानकारी दी थी।

एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के मुताबिक जांच में पता चला कि वारदात को पांच बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद रिजवान घटना से पहले रेकी करने में शामिल था। उसने पुलिस को बताया कि पूरी योजना विजयनगर निवासी जुबैर ने बनाई थी। जुबैर ने अपने साथियों के साथ कई दिनों तक कैश वैन की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

एडीसीपी ने बताया कि घटना में जुबैर के साथ मोहम्मद कैफ का भाई भी वारदात में शामिल था। चार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को आशंका थी कि बदमाश किसी अन्य बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं, इसलिए लगातार दबिश दी जा रही थी।

मंगलवार को स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल राजपूत अपनी टीम के साथ वेवसिटी क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को संदिग्ध कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार रुकवाने का प्रयास किया तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे।

सूचना मिलते ही सिहानी गेट और वेव सिटी पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। खुद को चारों ओर से घिरता देख बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गोली लगने से एसआई आशीष और हेड कांस्टेबल संदीप शर्मा घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।