हिंडन नदी में मांस डालने के लिए भेजे थे 2 बच्चे; मदरसे से जुड़ा शख्स दबोचा गया
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रविवार को मेयर ने हिंडन नदी में मांस फेंकते दो मदरसा छात्रों को पकड़ा। उन्होंने कट्टे में प्रतिबंधित मांस होने का आरोप लगाया। पुलिस ने मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में रविवार को हिंडन बैराज के पास दो बच्चों को मांस डालते हुए मेयर ने पकड़ लिया। मेयर ने कट्टे में प्रतिबंधित पशु का मांस होने का आरोप लगाया। बच्चों का कहना था कि मदरसे से उन्हें मांस देकर भेजा गया था। पुलिस ने मांस को कब्जे में लेकर मदरसे से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लिया है। इंदिरापुरम के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने मांस को जब्त कर लिया है। जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं।
बताया जाता है कि महापौर सुनीता दयाल रविवार दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे हिंडन बैराज वाले रास्ते से इंदिरापुरम की ओर जा रही थी। रास्ते में हिंडन बैराज पर दो बच्चे साइकिल पर एक कट्टे में कुछ लेकर हिंडन नदी में डालने जा रहे थे। उन्होंने बच्चों को कट्टे में भरे सामान को नदीं में डालने से रोका। दोनों बच्चे वहीं रुक गए। पूछने पर दोनों बच्चों ने बताया कि वे कनावनी स्थित एक मदरसे में पढ़ते हैं।
बच्चों ने बताया कि एक मदरसा टीचर ने मदरसे के फ्रिज में कई दिनों से रखे मांस के खराब होने की बात कहते हुए इसे फेंकने के लिए कहा था। महापौर ने दोनों बच्चों से सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने बच्चों से पूछा कि कट्टे में किस पशु का मांस है। महापौर के अनुसार, बच्चे पहले भी हिंडन नदी में मांस फेंक चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित पशु का मांस था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कट्टे में भरे मांस को कब्जे में ले लिया।
दबोचा गया मदरसे से जुड़ा जुबैर
पुलिस ने मदरसे से जुड़े एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरामद मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में मदरसे से जुड़े शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान जुबैर के रूप में हुई है। नमूने की रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मेयर ने सोशल मीडिया पोस्ट में किया यह दावा
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मेयर सुनीता दयाल ने दावा किया कि आज, मैं हिंडन नदी पर एक पुल पार कर रही थी। मैंने बाईं ओर कचरे का ढेर देखा। मैं हैरान थी कि यहां कचरा कौन फेंक रहा है। मैंने दो बच्चों को एक 'कट्टा' (बोरा) के साथ देखा। जब मैंने उनसे पूछा कि वे वहां क्या करने आए हैं तो उन्होंने कहा कि वे 'कट्टा' हिंडन में फेंकने आए थे। बोरे की जांच में पता चला कि उसमें मांस था।
मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होगी : महापौर
महापौर का कहना है कि ऐसे मदरसे पर ताला लगना चाहिए। नदी में मांस फेंककर गंदगी फैलाकर बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मदरसे के खिलाफ जांच कराई जाएगी और खामियां मिलने पर मदरसे को बंद किया जाएगा। बताया गया कि कनावनी में पिछले लगभग आठ साल से मदरसा संचालित है। तीन मंजिला इमारत में चल रहे मदरसे में लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं। मदरसे की प्रबंध समिति के सदस्यों से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो किसी का फोन नहीं उठा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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