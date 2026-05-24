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हिंडन नदी में मांस डालने के लिए भेजे थे 2 बच्चे; मदरसे से जुड़ा शख्स दबोचा गया

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रविवार को मेयर ने हिंडन नदी में मांस फेंकते दो मदरसा छात्रों को पकड़ा। उन्होंने कट्टे में प्रतिबंधित मांस होने का आरोप लगाया। पुलिस ने मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा है।

हिंडन नदी में मांस डालने के लिए भेजे थे 2 बच्चे; मदरसे से जुड़ा शख्स दबोचा गया

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में रविवार को हिंडन बैराज के पास दो बच्चों को मांस डालते हुए मेयर ने पकड़ लिया। मेयर ने कट्टे में प्रतिबंधित पशु का मांस होने का आरोप लगाया। बच्चों का कहना था कि मदरसे से उन्हें मांस देकर भेजा गया था। पुलिस ने मांस को कब्जे में लेकर मदरसे से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लिया है। इंदिरापुरम के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने मांस को जब्त कर लिया है। जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं।

बताया जाता है कि महापौर सुनीता दयाल रविवार दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे हिंडन बैराज वाले रास्ते से इंदिरापुरम की ओर जा रही थी। रास्ते में हिंडन बैराज पर दो बच्चे साइकिल पर एक कट्टे में कुछ लेकर हिंडन नदी में डालने जा रहे थे। उन्होंने बच्चों को कट्टे में भरे सामान को नदीं में डालने से रोका। दोनों बच्चे वहीं रुक गए। पूछने पर दोनों बच्चों ने बताया कि वे कनावनी स्थित एक मदरसे में पढ़ते हैं।

बच्चों ने बताया कि एक मदरसा टीचर ने मदरसे के फ्रिज में कई दिनों से रखे मांस के खराब होने की बात कहते हुए इसे फेंकने के लिए कहा था। महापौर ने दोनों बच्चों से सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने बच्चों से पूछा कि कट्टे में किस पशु का मांस है। महापौर के अनुसार, बच्चे पहले भी हिंडन नदी में मांस फेंक चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित पशु का मांस था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कट्टे में भरे मांस को कब्जे में ले लिया।

दबोचा गया मदरसे से जुड़ा जुबैर

पुलिस ने मदरसे से जुड़े एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरामद मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में मदरसे से जुड़े शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान जुबैर के रूप में हुई है। नमूने की रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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मेयर ने सोशल मीडिया पोस्ट में किया यह दावा

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मेयर सुनीता दयाल ने दावा किया कि आज, मैं हिंडन नदी पर एक पुल पार कर रही थी। मैंने बाईं ओर कचरे का ढेर देखा। मैं हैरान थी कि यहां कचरा कौन फेंक रहा है। मैंने दो बच्चों को एक 'कट्टा' (बोरा) के साथ देखा। जब मैंने उनसे पूछा कि वे वहां क्या करने आए हैं तो उन्होंने कहा कि वे 'कट्टा' हिंडन में फेंकने आए थे। बोरे की जांच में पता चला कि उसमें मांस था।

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मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होगी : महापौर

महापौर का कहना है कि ऐसे मदरसे पर ताला लगना चाहिए। नदी में मांस फेंककर गंदगी फैलाकर बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मदरसे के खिलाफ जांच कराई जाएगी और खामियां मिलने पर मदरसे को बंद किया जाएगा। बताया गया कि कनावनी में पिछले लगभग आठ साल से मदरसा संचालित है। तीन मंजिला इमारत में चल रहे मदरसे में लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं। मदरसे की प्रबंध समिति के सदस्यों से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो किसी का फोन नहीं उठा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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