दिल्ली में कचरा बीनने वाले को कुचला; स्कूटी पर बैठाई लाश, गाजियाबाद में फेंका
दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गाजियाबाद पुलिस ने एक कचरा बीनने वाले शख्स को कार से कुचलकर मारने और शव को स्कूटर पर बीच में बैठाकर खाली प्लॉट में फेंकने के आरोप में चार दोस्तों को पकड़ा है।
दिल्ली में एक डरा देने वाली घटना सामने आई है। चार युवकों ने दिल्ली के सोनिया विहार में एक कचरा बीनने वाले को कार से टक्कर मार दी। इससे कचरा बीनने वाले की मौत हो गई। चारों युवकों ने कार वहीं छोड़कर स्कूटी पर लाश को बीच में बैठाया और गाजियाबाद ले जाकर एक खाली प्लाट में फेंक दी। इस दौरान आरोपियों के दो साथी स्कॉर्पियो से उन पर नजर रख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद पुलिस ने गाड़ियां जब्त कर एफआईआर दर्ज की है।
वॉशिंग सेंटर से उठाई थी स्विफ्ट डिजायर कार
गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ये चारों आरोपी दोस्त हैं और इनकी उम्र 23 से 28 साल के बीच है। इन चार आरोपियों ने स्विफ्ट डिजायर कार को एक वॉशिंग सेंटर से उठाया था। यह किसी ग्राहक की कार थी। आरोपियों में से एक जोर कार चला रहा था, उसी वॉशिंग सेंटर में काम करता है।
पार्टी से लौटने के दौरान हादसा
लोनी सर्कल के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) राम किशन ने बताया कि ये चारों एक पार्टी से लौट रहे थे तभी तड़के करीब 2:50 बजे दिल्ली के सोनिया विहार में चौहान पट्टी गेट के पास इनकी स्विफ्ट डिजायर कार ने एक कचरा बीनने वाले को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से 38 साल के कचरा बीनने वाले शख्स की मौके पर ही मौत हो गई।
लाश को स्कूटर के बीच में बैठा, गाजियाबाद में फेंका
इसके बाद आरोपियों ने लाश को एक स्कूटर के बीच में बैठाया और गाजियाबाद ले गए। आरोपियों को गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी की ओम विहार कॉलोनी में बाउंड्री वॉल वाला एक खाली प्लॉट दिखा। वे मारे गए कचरा बीनने वाले की लाश को वहीं फेंककर फरार हो गए। आरोपी कार को वापस कार-वॉशिंग सेंटर पर छोड़ आए और उनमें से दो लोग एक स्कूटी ले आए।
सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल
पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर से उतरे बाकी दो आरोपी एक स्कॉर्पियो-N SUV में स्कूटी के पीछे-पीछे चल रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्लॉट के चारों ओर चक्कर भी लगाए कि सब कुछ सामान्य है। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों ने प्लॉट में लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए।
पुलिस ने चारों को दबोचा
पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला जिसमें मंगलवार को सुबह करीब 4 बजे एक स्कॉर्पियो को प्लॉट के आसपास घूमते देखा गया। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से पुलिस चारों संदिग्धों तक पहुंच गई। बताया जाता है कि एसयूवी एक ग्राहक की थी। पुलिस ने चारों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने वारदात में शामिल स्विफ्ट डिजायर और एक स्कॉर्पियो-N SUV को जब्त कर लिया है।
इन धाराओं में केस
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाने में घटना की बाबत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों पर BNS की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता), 238 (सबूत मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कानूनी सलाह भी ली जा रही है क्योंकि दुर्घटना दिल्ली में हुई थी और लाश को गाजियाबाद में फेंका गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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