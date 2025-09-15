रिश्तेदार के लिए चोरी कराई कार, गाजियाबाद में तैनात SOG टीम का सिपाही सस्पेंड
गाजियाबाद के लोनी थाने में तैनात एसओजी टीम के एक सिपाही ने लिंक रोड थानाक्षेत्र से कार चोरी करवा ली। कार चुराने वाले बदमाश जब कार के साथ पकड़े गए तो सिपाही का नाम सामने आया। पुलिस ने सिपाही को मुकदमे में आरोपी बनाकर उसे सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि उसने अपने किसी रिश्तेदार के लिए कार चोरी करवाई थी।
लिंकरोड पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने 31 अगस्त को मुठभेड़ के बाद वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के सरगना फारुख सलमानी और उसके साथी शाहनवाज उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। फारुख सलमानी ऑन डिमांड वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का सरगना है। उसके पास से बरामद कार के बारे में उसने बताया कि कार अप्रैल महीने में लिंक रोड थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। उसने बताया कि लोनी थाने में तैनात सिपाही मनीष कुमार के कहने पर उसने कार चोरी की थी।
सिपाही ने अपने रिश्तेदार के लिए कार की मांग की थी। कार चोरी करने के बाद मुरादनगर थाना क्षेत्र में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर दी थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए कार तक पहुंच गई। सिपाही के बारे में खुलासा होने के बाद मामला अधिकारियों तक पहुंचा और इस मामले में सिपाही मनीष को आरोपी बनाया गया। इसके आधार पर डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है।
पहले से भी मुकदमा दर्ज
सिपाही मनीष कुमार को मई माह में लोनी थाने में तैनाती मिली थी। इससे पहले वह पुलिस लाइन में तैनात था। मनीष का विवादों से गहरा नाता रहा है। गाजियाबाद से पहले वह हापुड़ में तैनात था। जहां उसके खिलाफ पुलिस हिरासत में मौत होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में वह जेल भी गया था। अब आरोपी सिपाही पर कार चोरी करवाने का आरोप लगा है।
पुलिसकर्मियों को गुमराह किया था
थाना लिंक रोड पुलिस जब चोरी हुई कार तक पहुंची तो उसे वहां सिपाही मनीष कुमार मिल गया। उसने पुलिस टीम को बताया कि वह एक कार चोरी की जांच करते हुए यहां तक पहुंचा था। आरोप है कि सिपाही ने पुलिस कर्मियों को अपनी बातों में उलझा लिया। इसी बीच वाहन चोर कार लेकर फरार हो गया। हालांकि, बाद में पुलिस ने यह कार गैंग के सरगना फारुख सलमानी से बरामद की। इसके बाद इस मामले में आरोपी सिपाही के नाम का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार खुलासे के बाद से सिपाही फरार है।