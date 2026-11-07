वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका हादसा या साजिश? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर क्या बोले

दिवाली से पहले गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए एक जोरदार संदिग्ध विस्फोट ने पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। यह हादसा कैसे हुआ अभी यह पता नहीं चल सका है। यूपी एटीएस के साथ ही कई एजेंसियां इस घटना की जांच में जुट गई हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर भी आज मौके पर पहुंचे।

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात संदिग्ध विस्फोट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ और यूपी एटीएस की टीम के साथ ही तमाम बड़े अफसरों ने चौकी का दौरा किया है। यह हादसा है या फिर साजिश अभी यह साफ नहीं हो सका है। हालांकि तहरीक उल मुजाहिदीन हिन्दुस्तान नाम के एक संगठन ने सोशल मीडिया पर वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस, यूपी एटीएस और आईबी की टीमें घटना की जांच कर रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने बताया, "कल रात करीब 9:00 बजे हमें सूचना मिली कि इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली वसुंधरा पुलिस चौकी की पिछली दीवार के पास एक धमाका हुआ है। उस समय वहां एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय मौजूद थे। इसके बाद जांच शुरू की गई और घटनास्थल से सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। हमारा बम डिस्पोजल स्क्वॉड, फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम अभी भी मौके से सबूत जुटा रही हैं। जांच में अभी तक धमाके के कारण का पता नहीं चल पाया है। हम हर एंगल से इस घटना की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि धमाका कैसे हुआ। डिलीवरी के लिए आए एक डिलीवरी बॉय को मामूली चोटें आई हैं।

एटीएस जांच की भूमिका पर उन्होंने कहा कि जांच के दौरान बाकी सभी पहलुओं को भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस समेत कई अन्य एजेंसियां ​​भी मौके पर मौजूद हैं। हम बारीकी से जांच कर रहे हैं।

बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटीं डीसीपी रिजुल कुमार ने एएनआई से फोन पर बात करते हुए बताया कि 6 नवंबर को रात करीब 9 बजे इंदिरापुरम थाना अंतर्गत आने वाली वसुंधरा पुलिस चौकी में एक धमाका हुआ। चौकी की दो खिड़कियों के शीशे टूट गए और उनमें दरारें आ गईं। उस समय वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। कांच का एक टुकड़ा लगने से एक डिलीवरी बॉय के सिर में चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। वह अब पूरी तरह ठीक है। बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है।

मौके पर बारूद-विस्फोटक नहीं मिले : डीसीपी डीसीपी ने 'तहरीक-ए-मुजाहिदीन' नामक एक संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी लेने के दावे पर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मौके पर बारूद, विस्फोटक या ऐसी ही कोई अन्य सामग्री नहीं मिली है। डॉग स्क्वॉड की जांच में भी ऐसा कुछ नहीं मिला।