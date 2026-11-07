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वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका हादसा या साजिश? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर क्या बोले

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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दिवाली से पहले गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए एक जोरदार संदिग्ध विस्फोट ने पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। यह हादसा कैसे हुआ अभी यह पता नहीं चल सका है। यूपी एटीएस के साथ ही कई एजेंसियां इस घटना की जांच में जुट गई हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर भी आज मौके पर पहुंचे। 

Ghaziabad Police Commissioner J Ravinder Goud on Vasundhara police chowki explosion
वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए विस्फोट के बारे में मीडिया से बात करते गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़।

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात संदिग्ध विस्फोट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ और यूपी एटीएस की टीम के साथ ही तमाम बड़े अफसरों ने चौकी का दौरा किया है। यह हादसा है या फिर साजिश अभी यह साफ नहीं हो सका है। हालांकि तहरीक उल मुजाहिदीन हिन्दुस्तान नाम के एक संगठन ने सोशल मीडिया पर वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस, यूपी एटीएस और आईबी की टीमें घटना की जांच कर रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है।

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गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने बताया, "कल रात करीब 9:00 बजे हमें सूचना मिली कि इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली वसुंधरा पुलिस चौकी की पिछली दीवार के पास एक धमाका हुआ है। उस समय वहां एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय मौजूद थे। इसके बाद जांच शुरू की गई और घटनास्थल से सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। हमारा बम डिस्पोजल स्क्वॉड, फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम अभी भी मौके से सबूत जुटा रही हैं। जांच में अभी तक धमाके के कारण का पता नहीं चल पाया है। हम हर एंगल से इस घटना की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि धमाका कैसे हुआ। डिलीवरी के लिए आए एक डिलीवरी बॉय को मामूली चोटें आई हैं।

एटीएस जांच की भूमिका पर उन्होंने कहा कि जांच के दौरान बाकी सभी पहलुओं को भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस समेत कई अन्य एजेंसियां ​​भी मौके पर मौजूद हैं। हम बारीकी से जांच कर रहे हैं।

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बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटीं

डीसीपी रिजुल कुमार ने एएनआई से फोन पर बात करते हुए बताया कि 6 नवंबर को रात करीब 9 बजे इंदिरापुरम थाना अंतर्गत आने वाली वसुंधरा पुलिस चौकी में एक धमाका हुआ। चौकी की दो खिड़कियों के शीशे टूट गए और उनमें दरारें आ गईं। उस समय वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। कांच का एक टुकड़ा लगने से एक डिलीवरी बॉय के सिर में चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। वह अब पूरी तरह ठीक है। बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है।

मौके पर बारूद-विस्फोटक नहीं मिले : डीसीपी

डीसीपी ने 'तहरीक-ए-मुजाहिदीन' नामक एक संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी लेने के दावे पर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मौके पर बारूद, विस्फोटक या ऐसी ही कोई अन्य सामग्री नहीं मिली है। डॉग स्क्वॉड की जांच में भी ऐसा कुछ नहीं मिला।

खिड़की के शीशे टूटे, दीवार में भी आई दरार

पुलिस चौकी के अंदर अचानक तेज आवाज के साथ हुआ विस्फोट इतना प्रभावशाली था कि वहां दो खिड़कियों के शीशे टूट गए, और दीवार के एक हिस्से में दरार भी आ गई। इस घटना में एक डिलीवरी बॉय घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस चौकी के अंदर धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने जब चौकी परिसर का निरीक्षण किया तो वहां दो खिड़कियों के शीशे टूटे हुए मिले। इसके अलावा चौकी की दीवार के एक हिस्से में हल्की दरार भी दिखाई दी। हालांकि, अभी घटना के दौरान किसी अन्य बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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