ghaziabad police busts share trading cyber fraud gang 10 state 9 crore rupees दस राज्यों के लोगों से करोड़ों ठगने वाले गैंग का खुलासा, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर फंसाते थे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad police busts share trading cyber fraud gang 10 state 9 crore rupees

दस राज्यों के लोगों से करोड़ों ठगने वाले गैंग का खुलासा, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर फंसाते थे

गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर एक आरोपी मनोज खटीक को गिरफ्तार किया।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 1 Oct 2025 07:39 AM
share Share
Follow Us on
दस राज्यों के लोगों से करोड़ों ठगने वाले गैंग का खुलासा, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर फंसाते थे

गाजियाबाद के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शेयर ट्रे़डिंग के नाम पर करोड़ों रुपये ठगने वाले गिरोह का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालसाज से दस राज्यों में हुई पौने दस करोड़ रुपये की साइबरी ठगी के 17 मामलों का खुलासा हुआ। इनमें गाजियाबाद में हुई 68.60 लाख की ठगी भी शामिल है।

वसुंधरा सेक्टर-10 के डी-ब्लॉक में रहने वाले 62 वर्षीय उमाकांत जेना भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। सात मई को फेसबुक पर रचना राय नाम की महिला ने संपर्क किया। उसने खुद को गुरुग्राम निवासी बताते हुए कहा कि वह एक प्लेटफार्म के जरिये करीब साढ़े तीन वर्षों से शेयर ट्रेडिंग में सफलतापूर्वक निवेश कर रही हैं। उसने उन्हें एक लिंक भेजा, जिसके जरिये उन्होंने पंजीकरण किया। शुरुआत में निवेश करने पर जालसाजों ने ऑनलाइन मुनाफा दर्शाया और 17 हजार रुपये निकालने की इजाजत भी दे दी। इसके बाद धीरे-धीरे करके उनसे 68.60 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। बाद में पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है।

एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को साइबर थाने में केस दर्ज कर मामले के खुलासे के लिए टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में साइबर थाना पुलिस ने उमाकांत जेना से ठगी गई रकम में से 6.32 लाख रुपये रिकवर करते हुए गिरोह को ट्रेस किया और मंगलवार को नगर कोतवाली क्षेत्र से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान चित्तौड़गढ़ राजस्थान की भूपार सागर तहसील स्थित ताणा के खटीक मोहल्ला निवासी मनोज खटीक के रूप में हुई। 29 वर्षीय मनोज खटीक 12वीं पास है। मनोज ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गैंग है, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये दोस्ती कर लोगों को व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ता है। इसके बाद लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट में उनके अकाउंट खुलवाकर शेयर ट्रेडिंग तथा टेलीग्राम टास्क में निवेश के नाम पर साइबर ठगी करता है।

इस तरह बचें

  • अनचाही कॉल, ई-मेल या सोशल मीडिया के जरिए आने वाले मैसेज से सावधान रहें। ऐसे ऐप डाउनलोड करने से बचें, जो गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर पर नहीं हैं।
  • अपने निजी फाइनेंशियल जानकारी जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, बैंक जानकारी या ओटीपी किसी से साझा न करें। फाइनेंस से जुड़ा ऐप होने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर देखें।
  • निवेश संबंधित सलाह लेने से पहले देने वाले शख्स, ग्रुप व विशेषज्ञ की जांच के लिए उससे एसईबीआई या आरबीआई की तरफ से जारी लाइसेंस का जरूर पता कर लें।
  • किसी ग्रुप में जुड़ रहे हैं तो एडमिन समेत सदस्यों के बारे में जरूर पता करें।

जालसाजों को बैंक खाते मुहैया कराता था

मनोज खटीक ने बताया कि वह टैक्सी चलाता है। उसकी मुलाकात वर्ष 2023 में उदयपुर के लूणदा निवासी जयेश खटीक से हुई। जयेश ने उसे साइबर ठगी के बारे में बताया। उसके कहने पर उसने श्री कृष्णा इंटॉरप्राइजेज नाम की एक फर्जी फर्म खोली और उसके नाम पर चालू खाता खुलवाया। जयेश खटीक इस खाते में साइबर ठगी की रकम मंगाता था। मनोज खटीक के मुताबिक ट्रांजेक्शन के बदले में जयेश उसे कमीशन देता था। इस खाते में ठगी के कुल 4.03 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए थे। मनोज खटीक ने इस खाते के अतिरिक्त दो और बैंक खाते जयेश खटीक को दिए थे। उदयपुर पुलिस के द्वारा जयेश खटीक को साइबर ठगी में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एडीसीपी क्राइम ने बतााया कि ठगी में प्रयुक्त खातों की जानकारी जुटाकर रकम रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित राज्यों की पुलिस से संपर्क कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अब तक 9.76 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला

जांच में पता चला कि गैंग ने अब तक 10 राज्यों के पीड़ितों से कुल 9.76 करोड़ रुपये की ठगी की। इनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इनमें गुरुग्राम निवासी रजत अरोड़ा से 2.44 करोड़ की ठगी हुई। इसके अलावा केरल के कोट्टायम निवासी बाबू से 1.59 करोड़, केरल के तिरुवनंतपुरम निवासी किशोर से 1.28 करोड़, महाराष्ट्र के पुणे निवासी सौरभ शर्मा से 1.69 करोड़, तेलंगाना के साइबराबाद निवासी भासवान हरेथ से 67 लाख, नोएडा निवासी तरुण बंसल से 22 लाख की ठगी की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चित्तूर निवासी ए. श्रीधर बाबू से 1.50 लाख, दक्षिण-पूर्व दिल्ली निवासी सुमेर सिंह मीना से 10.91 लाख, गुजरात वडोदरा कुणाल चेतवानी से 2.28 लाख की ठगी शामिल है।